WSJ: Залужный отдал приказ взорвать «Северные потоки» вопреки указаниям США

15 августа 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Залужный (на фото) ослушался приказа Зеленского и ЦРУ об отмене приказа по ударам на «Северные потоки», пишет газета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал указаний Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об отмене приказа ударов по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и продолжил двигаться в этом направлении. При этом изначально президент Украины Владимир Зеленский одобрил такой план, сообщает The Wall Street Journal. «Зеленский изначально одобрил план. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило президента Украины выдернуть вилку, он приказал остановиться», — говорится в материале со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Однако, отмечается, что Валерий Залужный, который возглавлял операцию по подрыву, получил приказ об отмене диверсии, но ослушался его. Украинский лидер выразил неодобрение действиям главкома, но тот отверг критику, заявив, что диверсионная группа была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана без риска для операции. По информации WSJ, все указания относительно операции передавались устно, чтобы избежать оставления доказательств. Высокопоставленные представители силовых структур Украины подтвердили, что в момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы «Северные потоки» как легитимные объекты для нападений. Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов. В общем, в нападениях на трубопроводы подозреваются трое украинских инструкторов по дайвингу. Один из них, являющийся главным подозреваемым, ранее находился в Польше, но в настоящее время его местонахождение не установлено. Возможные трудности с экстрадицией подозреваемого могут привести к усилению напряженности в отношениях между Варшавой и ФРГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не послушал указаний Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об отмене приказа ударов по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и продолжил двигаться в этом направлении. При этом изначально президент Украины Владимир Зеленский одобрил такой план, сообщает The Wall Street Journal. «Зеленский изначально одобрил план. Но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило президента Украины выдернуть вилку, он приказал остановиться», — говорится в материале со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Однако, отмечается, что Валерий Залужный, который возглавлял операцию по подрыву, получил приказ об отмене диверсии, но ослушался его. Украинский лидер выразил неодобрение действиям главкома, но тот отверг критику, заявив, что диверсионная группа была отрезана от внешнего мира и не могла быть отозвана без риска для операции. По информации WSJ, все указания относительно операции передавались устно, чтобы избежать оставления доказательств. Высокопоставленные представители силовых структур Украины подтвердили, что в момент совершения диверсии Киев рассматривал газопроводы «Северные потоки» как легитимные объекты для нападений. Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов. В общем, в нападениях на трубопроводы подозреваются трое украинских инструкторов по дайвингу. Один из них, являющийся главным подозреваемым, ранее находился в Польше, но в настоящее время его местонахождение не установлено. Возможные трудности с экстрадицией подозреваемого могут привести к усилению напряженности в отношениях между Варшавой и ФРГ.