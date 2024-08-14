14 августа 2024

Су-34 разбомбил личный состав и технику ВСУ в Курской области

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Су-34 разбомбили технику ВСУ в Курском приграничье, сообщило МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Экипажи российских Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по технике и личному составу ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в telegram-канале. В военном ведомстве уточнили, что авиационные бомбы с универсальным модулем планирования позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния.

Украинские ДРГ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ остановлено, передает «Национальная служба новостей». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские военные получили указание на расстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть опасные районы и имеют при себе оружие.

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Экипажи российских Су-34 нанесли удар авиационными бомбами по технике и личному составу ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении в telegram-канале. В военном ведомстве уточнили, что авиационные бомбы с универсальным модулем планирования позволяют наносить удары прямо в цель с безопасного расстояния. Украинские ДРГ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ остановлено, передает «Национальная служба новостей». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, украинские военные получили указание на расстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть опасные районы и имеют при себе оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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