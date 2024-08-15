ФСБ предотвратила теракт в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) задержаны двое мужчин, которые по заданию неизвестных лиц собирались взорвать здание местного управления МВД. Об этом сообщает telegram-канал СУ СКР по Тюменской области.
«По версии следствия, не позднее 9 августа 2024 года в дневное время двое жителей Тюменской области вступили в преступный сговор с неустановленным лицом посредством мессенджера. С целью совершения взрыва административного здания органов внутренних дел, расположенного в городе Тобольске, действуя по предварительному сговору, фигуранты уголовного дела изготовили жидкостные зажигательные смеси — „коктейли Молотова“ и самодельное взрывное устройство», — указано в сообщении Следственного комитета.
Там добавили, что мужчины не успели совершить теракт, так как были задержаны сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области. Во время обысков силовики обнаружили схрон, принадлежащий мужчинам. В нем хранились два самодельных зажигательных устройства и СВУ.
Также по адресам, где проживали задержанные, были найдены компоненты и инструкции для изготовления СВУ. А также видеозаписи испытаний взрывных устройств.
В настоящее время по ходатайству следователя СК России судом в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. на время следствия задержанные были заключены под стражу.
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