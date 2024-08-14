Дело о заказном убийстве челябинского бизнесмена закрыли от прессы

15 августа 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Рассмотрение дела в отношении Полины Иосифовой пройдет в закрытом режиме Фото: Алина Яковлева © URA.RU новость из сюжета Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова Судебный процесс по делу жительницы Троицка (Челябинская область) Полины Иосифовой, обвиняемой в организации заказного убийства местного бизнесмена Бориса Спиридонова, пройдет в закрытом режиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского суда, который рассматривает дело, причиной стало то, что в процессе будут озвучены подробности личной жизни, как самой подсудимой, так и иных лиц. «Судья принял решение сделать процесс закрытым. Так как в судебном заседании будут озвучены подробности личной жизни Иосифовой и других лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что дело собираются рассмотреть за один день. Иосифова заключила досудебное соглашение. Если она подтвердит это, то дело рассмотрят в особом порядке и вынесут вердикт. При этом, как сообщили в пресс-службе суда, на приговор журналистов тоже не впустят. Новость по теме ФСБ задержала организатора покушения на посредника в даче взятки мэру Троицка Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в феврале текущего года. Ее взяли с поличным при передаче денег киллерам, которые должны были убить Спиридонова. Для поимки заказчика была проведена целая операция: узнав о готовящемся покушении на ключевого свидетеля по делу о взятках в мэрии Троицка, силовики инсценировали его смерть. Для этого за руль его автомобиля посадили другого человека. Когда киллеры попытались выполнить заказ — их задержали. После пустили слух о смерти коммерсанта. И в момент, когда заказчик (в лице Иосифовой) приехал для оплаты выполненной, по его мнению, работы — его задержали. После задержания Иосифова сразу призналась в инкриминуруемом преступлении. При этом отметила, что готова сотрудничать со следствием. Ее связывали с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебный процесс по делу жительницы Троицка (Челябинская область) Полины Иосифовой, обвиняемой в организации заказного убийства местного бизнесмена Бориса Спиридонова, пройдет в закрытом режиме. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского суда, который рассматривает дело, причиной стало то, что в процессе будут озвучены подробности личной жизни, как самой подсудимой, так и иных лиц. «Судья принял решение сделать процесс закрытым. Так как в судебном заседании будут озвучены подробности личной жизни Иосифовой и других лиц», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что дело собираются рассмотреть за один день. Иосифова заключила досудебное соглашение. Если она подтвердит это, то дело рассмотрят в особом порядке и вынесут вердикт. При этом, как сообщили в пресс-службе суда, на приговор журналистов тоже не впустят. Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону в феврале текущего года. Ее взяли с поличным при передаче денег киллерам, которые должны были убить Спиридонова. Для поимки заказчика была проведена целая операция: узнав о готовящемся покушении на ключевого свидетеля по делу о взятках в мэрии Троицка, силовики инсценировали его смерть. Для этого за руль его автомобиля посадили другого человека. Когда киллеры попытались выполнить заказ — их задержали. После пустили слух о смерти коммерсанта. И в момент, когда заказчик (в лице Иосифовой) приехал для оплаты выполненной, по его мнению, работы — его задержали. После задержания Иосифова сразу призналась в инкриминуруемом преступлении. При этом отметила, что готова сотрудничать со следствием. Ее связывали с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения.