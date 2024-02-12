ФСБ задержала организатора покушения на посредника в даче взятки мэру Троицка

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Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство Фото:
новость из сюжета
Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Сотрудники управлений ФСБ и СКР по Челябинской области задержали организатора покушения на бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего фигурантом по делу о взятках в мэрии Троицка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, им оказалась 22-летняя местная жительница. Вскоре ей должны избрать меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 — п. „з“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Приготовление к убийству“). Она задержана, ей предъявлено обвинение, в суд следователем направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там рассказали, что женщина нашла исполнителей преступления и заплатила им за него. Стоимость заказного убийства составила 6 млн рублей. Однако довести дело до конца киллер не смог. Его оперативно задержали.

Жена бизнесмена сообщила в соцсетях, что ее муж 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. По словам супруги, мужу угрожали после того, как он «подписал документ о расширении площади застройки». Спиридонов успел сообщить жене, что его преследует черный джип, и больше на связь не выходил. До Челябинска он не доехал, а затем якобы его нашли мертвым с огнестрельными ранениями головы. Однако день спустя Евгения Спиридонова заявила, что убийство было инсценировкой в рамках операции силовиков, а задержанный киллер «действовал в интересах Виноградова».

Сейчас в СИЗО Челябинска находятся коммерсант Дмитрий Виноградов и мэр Троицка Александр Виноградов. По версии следствия, Спиридонов отвез мэру Виноградову беговую дорожку, которую оценивают как взятку градоначальнику от коммерсанта-однофамильца. Спиридонов дал показания на коммерсанта и мэра, его не стали брать под стражу. Жена Виноградова утверждает, что дело возбудили из-за того, что супруг обратился с иском о возмещении морального и материального вреда за предыдущее уголовное преследование. О мести силовиков публично заявили и его коллеги по администрации.

О Спиридонове известно, что он привлекался за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Его расстреляли из травматического пистолета в ноябре 2011 года. Медикам удалось спасти ему жизнь. Через год задержали двух исполнителей покушения, Бориса Спиридонова и Дмитрия Овсянникова, а чуть позже задержали организатора — Сергея Меркулова. Всех троих судили. Спиридонова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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Сотрудники управлений ФСБ и СКР по Челябинской области задержали организатора покушения на бизнесмена Бориса Спиридонова, проходящего фигурантом по делу о взятках в мэрии Троицка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, им оказалась 22-летняя местная жительница. Вскоре ей должны избрать меру пресечения. «Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30 — п. „з“ ч.2 ст. 105 УК РФ („Приготовление к убийству“). Она задержана, ей предъявлено обвинение, в суд следователем направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там рассказали, что женщина нашла исполнителей преступления и заплатила им за него. Стоимость заказного убийства составила 6 млн рублей. Однако довести дело до конца киллер не смог. Его оперативно задержали. Жена бизнесмена сообщила в соцсетях, что ее муж 10 февраля выехал их Троицка в Челябинск и пропал. По словам супруги, мужу угрожали после того, как он «подписал документ о расширении площади застройки». Спиридонов успел сообщить жене, что его преследует черный джип, и больше на связь не выходил. До Челябинска он не доехал, а затем якобы его нашли мертвым с огнестрельными ранениями головы. Однако день спустя Евгения Спиридонова заявила, что убийство было инсценировкой в рамках операции силовиков, а задержанный киллер «действовал в интересах Виноградова». Сейчас в СИЗО Челябинска находятся коммерсант Дмитрий Виноградов и мэр Троицка Александр Виноградов. По версии следствия, Спиридонов отвез мэру Виноградову беговую дорожку, которую оценивают как взятку градоначальнику от коммерсанта-однофамильца. Спиридонов дал показания на коммерсанта и мэра, его не стали брать под стражу. Жена Виноградова утверждает, что дело возбудили из-за того, что супруг обратился с иском о возмещении морального и материального вреда за предыдущее уголовное преследование. О мести силовиков публично заявили и его коллеги по администрации. О Спиридонове известно, что он привлекался за участие в покушении на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана. Его расстреляли из травматического пистолета в ноябре 2011 года. Медикам удалось спасти ему жизнь. Через год задержали двух исполнителей покушения, Бориса Спиридонова и Дмитрия Овсянникова, а чуть позже задержали организатора — Сергея Меркулова. Всех троих судили. Спиридонова приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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