Челябинку, обвиняемую в организации покушения на бизнесмена, отдали под суд

Полина Иосифова предстанет перед судом Фото: Алина Яковлева © URA.RU

Жительницу Троицка (Челябинская область) Полину Иосифову, обвиняемую в организации покушения на местного бизнесмена Бориса Спиридонова, отдали под суд. Об этом URA.RU 26 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней жительницы Троицка, обвиняемой в по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. п. „б“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства по найму). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что Иосифова полностью признала вину в инкриминируемом преступлении. Несмотря на это со дня задержания она остается в СИЗО. 26 июля она пыталась в очередной раз оспорить меру пресечения. Челябинский областной оставил решение о содержании ее под стражей без изменений.

Иосифова была задержана сотрудниками УФСБ по региону 11 февраля во время передачи денег за убийство Спиридонова. Специально для этого была проведена целая спецоперация. Силовикам стало известно о готовящемся покушении на бизнесмена, который являлся ключевым фигурантом дела о коррупции в стенах мэрии Троицка. За руль его автомобиля посадили другого человека. Когда киллеры попытались выполнить заказ — их задержали. После пустили слух о смерти коммерсанта. И в момент, когда заказчик (в лице Иосифовой) приехал для оплаты выполненной, по его мнению, — его задержали.

Сразу после задержания Иосифова заявила, что готова к сотрудничеству со следствием. Ее связывали с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым, который сейчас вместе с мэром города Александром Виноградовым проходит по делу о коррупции. Их также проверяли на причастность к организации покушения.