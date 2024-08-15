В Тюмень на празднование 80-летия области 16 августа приезжает крупная делегация политиков из ХМАО и ЯНАО. Такой масштабный визит северян в областную столицу станет первым за всю историю взаимоотношений регионов. В распоряжении URA.RU оказалась программа встречи представителей ХМАО и ЯНАО с тюменскими чиновниками.
Как указано в документе, мероприятие начнется в администрации города с утреннего кофе с главой Тюмени Максимом Афанасьевым. Далее делегация в районе ЖК «Айвазовский» оценит комплексную застройку, побывает в центре стратегического развития «Сибирь» и примет участие в церемонии открытия монумента руководителю внешней разведки СССР в 1939-1946 годы Павлу Фитину. Чиновники также осмотрят проект «Тюменская область, я люблю тебя!», а после их ожидает обед в здании мэрии. Далее по расписанию ДК «Нефтяник» начнется мероприятие, посвященное юбилею региона, и фуршет для почетных гостей.
Как сообщил источник URA.RU в мэрии, компания из ХМАО едет в Тюмень не только ради праздника. Политикам, в первую очередь, интересно познакомиться с прошлой командой их нынешнего руководителя врио губернатора региона Руслана Кухарука. «Самая большая делегация ожидается именно из ХМАО. Они хотят вживую посмотреть, где и с кем работал Кухарук, узнать нужную информацию от тюменской политэлиты о взаимодействии с ним», — делится инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что важной миссией врио губернатора ХМАО является перезагрузка отношений между регионом и Тюменью, эту задачу поставил перед ним полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Более 100 югорских VIP, включая чиновников окружного правительства, депутатов и мэров, посетят Тюмень в рамках юбилея области.
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