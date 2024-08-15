Перед задержанием террористов в Тобольске рядом с ГАИ нашли коробку с СВУ

Незадолго до задержания мужчин, которые планировали провести теракт в Тобольске (Тюменская область), в седьмом микрорайоне города была найдена коробка с самодельным взрывным устройством. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. По его словам, рядом с этим местом находится городская Госавтоинспекция, гимназия им. Н. Д. Лицмана, а также жилые дома.
«Коробку с СВУ нашли в седьмом микрорайоне, между зданиями гимназии и ГАИ. Этот район полностью оцепили 9 августа. На месте работала полиция, Росгвардия, представители других спецслужб. Оцепление было снято только 10 августа», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
По данным источников URA.RU, мужчины, которые обвиняются в подготовке теракта, были найдены в соседнем микрорайоне. Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали рядом с тобольским ТЦ «Рио».
Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске были задержаны двое мужчин, которые по заданию неизвестных лиц собирались взорвать одно из зданий местного МВД.
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