Источник: террористы в Тобольске планировали взорвать здание Госавтоинспекции

Перед задержанием террористов в Тобольске рядом с ГАИ нашли коробку с СВУ
© Служба новостей «URA.RU»
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СВУ было найдено недалеко от здания ГАИ Тобольска
СВУ было найдено недалеко от здания ГАИ Тобольска Фото:

Незадолго до задержания мужчин, которые планировали провести теракт в Тобольске (Тюменская область), в седьмом микрорайоне города была найдена коробка с самодельным взрывным устройством. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. По его словам, рядом с этим местом находится городская Госавтоинспекция, гимназия им. Н. Д. Лицмана, а также жилые дома.

«Коробку с СВУ нашли в седьмом микрорайоне, между зданиями гимназии и ГАИ. Этот район полностью оцепили 9 августа. На месте работала полиция, Росгвардия, представители других спецслужб. Оцепление было снято только 10 августа», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным источников URA.RU, мужчины, которые обвиняются в подготовке теракта, были найдены в соседнем микрорайоне. Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали рядом с тобольским ТЦ «Рио».

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске были задержаны двое мужчин, которые по заданию неизвестных лиц собирались взорвать одно из зданий местного МВД. 

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Незадолго до задержания мужчин, которые планировали провести теракт в Тобольске (Тюменская область), в седьмом микрорайоне города была найдена коробка с самодельным взрывным устройством. Об этом URA.RU сообщил один из горожан. По его словам, рядом с этим местом находится городская Госавтоинспекция, гимназия им. Н. Д. Лицмана, а также жилые дома. «Коробку с СВУ нашли в седьмом микрорайоне, между зданиями гимназии и ГАИ. Этот район полностью оцепили 9 августа. На месте работала полиция, Росгвардия, представители других спецслужб. Оцепление было снято только 10 августа», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным источников URA.RU, мужчины, которые обвиняются в подготовке теракта, были найдены в соседнем микрорайоне. Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали рядом с тобольским ТЦ «Рио». Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тобольске были задержаны двое мужчин, которые по заданию неизвестных лиц собирались взорвать одно из зданий местного МВД. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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