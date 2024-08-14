В Кургане будут повторно судить экс-чиновницу Туганову по делу о коррупции

15 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Дело бывшего замглавы Шадринска вернули на повторную апелляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском областном суде пройдет повторная апелляция на приговор за коррупцию по делу бывшей замглавы города Шадринска Татьяны Тугановой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Кассация отменила апелляционный приговор по делу экс-чиновницы Тугановой и подрядчика Арама Апресяна», — сообщили источники. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Информация подтвердилась данными судебной картотеки. После рассмотрения представления прокуратуры и жалоб осужденных, апелляционное определение было отменено. Дело направили на пересмотр из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Бывшую замглавы судили по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочий. Суд первой инстанции приговорил женщину за нарушения при реконструкции очистных сооружений к 8,5 года лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Апелляция решение отменила — Туганова была оправдана по делу о злоупотреблении. По делу о взятках Туганова получила штраф 2 млн рублей. Подрядчика Апресяна, обвинявшегося в мошенничестве, после апелляции выпустили из СИЗО и наказали штрафом 700 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует более жесткого наказания для бывшей замглавы Шадринска Тугановой. Ведомство посчитало, что суд ошибочно расценил отсутствие сговора в эпизодах со взятками и раздробил незаконно полученную сумму на эпизоды. Это повлияло на итоговый приговор экс-чиновнице и коммерсанту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганском областном суде пройдет повторная апелляция на приговор за коррупцию по делу бывшей замглавы города Шадринска Татьяны Тугановой. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «Кассация отменила апелляционный приговор по делу экс-чиновницы Тугановой и подрядчика Арама Апресяна», — сообщили источники. Дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Информация подтвердилась данными судебной картотеки. После рассмотрения представления прокуратуры и жалоб осужденных, апелляционное определение было отменено. Дело направили на пересмотр из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Бывшую замглавы судили по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочий. Суд первой инстанции приговорил женщину за нарушения при реконструкции очистных сооружений к 8,5 года лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Апелляция решение отменила — Туганова была оправдана по делу о злоупотреблении. По делу о взятках Туганова получила штраф 2 млн рублей. Подрядчика Апресяна, обвинявшегося в мошенничестве, после апелляции выпустили из СИЗО и наказали штрафом 700 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура требует более жесткого наказания для бывшей замглавы Шадринска Тугановой. Ведомство посчитало, что суд ошибочно расценил отсутствие сговора в эпизодах со взятками и раздробил незаконно полученную сумму на эпизоды. Это повлияло на итоговый приговор экс-чиновнице и коммерсанту.