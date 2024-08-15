МО: российские военные освободили Ивановку

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ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР
ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось выбить ВСУ из Ивановки.

«Освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Отмечается, что населенный пункт взяли бойцы центральной группировки войск.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Лисичное в ДНР. По словам Минобороны, российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении.

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Российские военные освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось выбить ВСУ из Ивановки. «Освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Отмечается, что населенный пункт взяли бойцы центральной группировки войск. Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Лисичное в ДНР. По словам Минобороны, российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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