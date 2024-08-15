МО: российские военные освободили Ивановку

ВС РФ освободили очередной населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось выбить ВСУ из Ивановки.
«Освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Отмечается, что населенный пункт взяли бойцы центральной группировки войск.
Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль село Лисичное в ДНР. По словам Минобороны, российские военные нарастили темп наступления на донецком направлении.
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