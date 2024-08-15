WSJ: идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки

WSJ: идея о подрыве Северных потоков пришла украинским военным во время пьянки
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По мнению участвовавшего в заговоре, история с подрывом родилась во время крепкой ночной пьянки Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.

«Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки», — заявил американскому изданию один из участвовавших в заговоре.

Ранее сообщалось, что именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ взорвать «Северные потоки». Украинский лидер Владимир Зеленский сначала одобрил план, а затем из-за указаний США, приказал остановиться, передает «Национальная служба новостей». Залужный ослушался его и дал команду по подрыву.

Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Спустя два года Швеция так и не смогла установить обвиняемых в диверсиях и закрыла дело.

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Идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники. «Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки», — заявил американскому изданию один из участвовавших в заговоре. Ранее сообщалось, что именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ взорвать «Северные потоки». Украинский лидер Владимир Зеленский сначала одобрил план, а затем из-за указаний США, приказал остановиться, передает «Национальная служба новостей». Залужный ослушался его и дал команду по подрыву. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Спустя два года Швеция так и не смогла установить обвиняемых в диверсиях и закрыла дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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