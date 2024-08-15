WSJ: идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки

WSJ: идея о подрыве Северных потоков пришла украинским военным во время пьянки

15 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

По мнению участвовавшего в заговоре, история с подрывом родилась во время крепкой ночной пьянки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники. «Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки», — заявил американскому изданию один из участвовавших в заговоре. Ранее сообщалось, что именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ взорвать «Северные потоки». Украинский лидер Владимир Зеленский сначала одобрил план, а затем из-за указаний США, приказал остановиться, передает «Национальная служба новостей». Залужный ослушался его и дал команду по подрыву. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Спустя два года Швеция так и не смогла установить обвиняемых в диверсиях и закрыла дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники. «Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки», — заявил американскому изданию один из участвовавших в заговоре. Ранее сообщалось, что именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ взорвать «Северные потоки». Украинский лидер Владимир Зеленский сначала одобрил план, а затем из-за указаний США, приказал остановиться, передает «Национальная служба новостей». Залужный ослушался его и дал команду по подрыву. Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Спустя два года Швеция так и не смогла установить обвиняемых в диверсиях и закрыла дело.