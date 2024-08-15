WSJ: идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки

Идея о подрыве «Северных потоков» пришла к украинским военным во время пьянки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.
«Я всегда смеюсь, когда читаю предположения СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, дронов и спутников. Вся эта история родилась из крепкой ночной пьянки», — заявил американскому
Ранее сообщалось, что именно бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал приказ взорвать «Северные потоки». Украинский лидер Владимир Зеленский сначала одобрил план, а затем из-за указаний США, приказал остановиться, передает «Национальная служба новостей». Залужный ослушался его и дал команду по подрыву.
Подрыв «Северных потоков» произошел в 2022 году 26 сентября. Спустя два года Швеция так и не смогла установить обвиняемых в диверсиях и закрыла дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.