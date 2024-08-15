Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой.
Курганцы ловят рыбу на ремонтируемой набережной Тобола
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Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой.