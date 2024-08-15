Курганцы ловят больших карасей на набережной Тобола. Фото, видео

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Набережная. Курган
Жители Кургана ловят карасей на набережной Тобола Фото:

Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой.

Набережная. Курган
Курганцы ловят рыбу на ремонтируемой набережной Тобола
Фото:
Набережная. Курган
Ловить карасей приходят даже самые юные горожане
Фото:
Набережная. Курган
Взрослые рыбаки приходят за уловом с несколькими удочками
Фото:

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Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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