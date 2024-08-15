Курганцы ловят больших карасей на набережной Тобола. Фото, видео

15 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Жители Кургана ловят карасей на набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой. Курганцы ловят рыбу на ремонтируемой набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ловить карасей приходят даже самые юные горожане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Взрослые рыбаки приходят за уловом с несколькими удочками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские рыбаки ловят больших карасей на набережной реки Тобол возле Троицкого храма. Горожане отмечают, что клев идет отличный. Об этом передает корреспондент URA.RU. «На ремонтируемой набережной Кургана возле Троицкого храма собралось много рыбаков. Большая часть дети. Признаются, что клюет очень хорошо. Ловят больших карасей», — передает корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался уловом рыбы, которую поймал на необычную приманку. На кусочек яблока горожанину удалось выловить подлещика. Также сообщалось, что курганские реки наполнились рыбой из-за большого паводка весной. По словам начальника отдела госконтроля региона Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, много рыбы также будет осенью и зимой.