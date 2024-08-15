В курганский ХК «Зауралье» перешел форвард омского «Авангарда» Круженков. Фото

15 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» подписал нового нападающего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ ХК «Зауралье» из Кургана пополнился новым форвардом из омского «Авангарда». Нападающий Егоро Круженков подписал с курганской командой контракт на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. «Заключен контракт сроком на один сезон с 25-летним нападающим Егором Круженковым. Предыдущие два сезона Егор провел в системе омского «Авангарда. За этот период в его активе 19 матчей и 1 (0+1) очко в КХЛ и 62 матча и 34 (14+20) очков в ВХЛ», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба. Круженков начинал карьеру в Москве, где закончил хоккейную школу. В Молодежной лиге форвард сыграл 134 матча за московский «Спартак» (Москва). В ВХЛ выступал за «Химик» и «Омские крылья». В командах он провел 188 матчей, заработав 71 (35+36) очко. В чемпионате КХЛ на счету форварда 39 матчей за «Спартак» и «Авангард». Ранее URA.RU писало, что лучший форвард курганского ХК «Зауралья» Голоднюк ушел из клуба. Нападающий отказался подписывать новый контракт и перешел в команду из Норильска. Курганский клуб пополнил форвард омского «Авангарда» Егор Круженков ХК «Зауралье» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ХК «Зауралье» из Кургана пополнился новым форвардом из омского «Авангарда». Нападающий Егоро Круженков подписал с курганской командой контракт на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. «Заключен контракт сроком на один сезон с 25-летним нападающим Егором Круженковым. Предыдущие два сезона Егор провел в системе омского «Авангарда. За этот период в его активе 19 матчей и 1 (0+1) очко в КХЛ и 62 матча и 34 (14+20) очков в ВХЛ», — говорится в telegram-канале хоккейного клуба. Круженков начинал карьеру в Москве, где закончил хоккейную школу. В Молодежной лиге форвард сыграл 134 матча за московский «Спартак» (Москва). В ВХЛ выступал за «Химик» и «Омские крылья». В командах он провел 188 матчей, заработав 71 (35+36) очко. В чемпионате КХЛ на счету форварда 39 матчей за «Спартак» и «Авангард». Ранее URA.RU писало, что лучший форвард курганского ХК «Зауралья» Голоднюк ушел из клуба. Нападающий отказался подписывать новый контракт и перешел в команду из Норильска.