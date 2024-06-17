Челябинскому предпринимателю не дали участвовать в выборах в курганском округе

Челябинского бизнесмена Якунькова не допустили на выборы в Щучанском округе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель из Челябинска предоставил комиссии неполный пакет документов для участия в выборах
Предприниматель из Челябинска предоставил комиссии неполный пакет документов для участия в выборах Фото:

Конкурсная комиссия Щучанского округа Курганской области не допустила челябинского предпринимателя Максима Якунькова до участия в конкурсе на пост мэра. О решении комиссии сообщается на сайте администрации округа. Всего в конкурсе участвуют четыре кандидата.

«В конкурсную комиссию поступило 5 заявлений (пакетов документов) от граждан, изъявивших принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы. <...> Гражданину Максиму Якунькову, являющемуся индивидуальным предпринимателем из Челябинска, отказано в его дальнейшем участии в конкурсе», — указано на сайте администрации округа. Отмечается, что он был исключен из списка кандидатов из-за неполного пакета предоставленных документов.

По результатам заседания конкурсной комиссии на должность главы Щучанского округа претендуют четыре кандидата. Среди них: Татьяна Шавлова из города Щучье, ИП с высшим образованием, Павел Самохвалов, также из Щучья, и. о. первого заместителя главы округа, Андрей Бывакин — и. о. замглавы Щучанского округа и Мария Александрова, работающая начальником отдела ЗАГС администрации.

Ранее URA.RU писало, что проведение выборов связано с тем, что экс-глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля 2024 года. Источники агентства связывали отставку с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройством округа, с которыми Подкорытов не мог справиться. Также инсайдерами отмечалось, что главу муниципалитета там изберут только в августе 2024 года.

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Конкурсная комиссия Щучанского округа Курганской области не допустила челябинского предпринимателя Максима Якунькова до участия в конкурсе на пост мэра. О решении комиссии сообщается на сайте администрации округа. Всего в конкурсе участвуют четыре кандидата. «В конкурсную комиссию поступило 5 заявлений (пакетов документов) от граждан, изъявивших принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы. <...> Гражданину Максиму Якунькову, являющемуся индивидуальным предпринимателем из Челябинска, отказано в его дальнейшем участии в конкурсе», — указано на сайте администрации округа. Отмечается, что он был исключен из списка кандидатов из-за неполного пакета предоставленных документов. По результатам заседания конкурсной комиссии на должность главы Щучанского округа претендуют четыре кандидата. Среди них: Татьяна Шавлова из города Щучье, ИП с высшим образованием, Павел Самохвалов, также из Щучья, и. о. первого заместителя главы округа, Андрей Бывакин — и. о. замглавы Щучанского округа и Мария Александрова, работающая начальником отдела ЗАГС администрации. Ранее URA.RU писало, что проведение выборов связано с тем, что экс-глава Щучанского округа Геннадий Подкорытов был отстранен от должности 27 февраля 2024 года. Источники агентства связывали отставку с проблемами в сфере ЖКХ и благоустройством округа, с которыми Подкорытов не мог справиться. Также инсайдерами отмечалось, что главу муниципалитета там изберут только в августе 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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