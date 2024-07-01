Испортившуюся пшеницу челябинцы ультразвуком переработают на спирт для топлива

Исследователи из Южно-Уральского гоусниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) с помощью ультразвука переработают выбракованную пшеницу, чтобы получить из нее спирт в качестве биотоплива. Как URA.RU сообщил руководящий проектом аспирант кафедры «Пищевые и биотехнологии» вуза Артем Малинин, разработанный метод позволяет увеличить выход спирта из первоначального сырья.
«Благодаря ультразвуковому воздействию на проросшее зерно, мы увеличили выход биоэтанола и улучшили его физико-химические показатели. Процесс получения продукта ускорился», — отметил URA.RU Малинин.
Богатая крахмалом пшеница эффективна для переработки в биотопливо. Биоэтанол получается при спиртовом брожении и последующей дистилляции. Под последней понимают процесс разделения смесей на составляющие их части под действием тепла.
Разработанная в ЮУрГУ технология позволила не только поднять эффективность производства биотоплива, но и предотвратить потерю сырья. Полновесно задействовать его в пищевой промышленности уже не получится.
Пшеницу с признаками прорастания в колосе челябинские аграрии получили после дождей в ходе уборочной кампании 2023 года. Зерно потенциально стало благоприятной средой для развития токсигенных плесеней, способных создать риски для потребителей. Негативные факторы явились отправной точкой для разработки технологий переработки выбракованного зерна для топливного комплекса страны.
Технология проходит апробацию. Разработчики ведут дополнительные исследования, связанные с применением ультразвукового воздействия и плазмы на различных стадиях биотехнологического процесса.
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