В России создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ.
Цель совета — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны. Отмечается, что он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы и собираться не реже раза в неделю. В координационный совет вошли замы министра обороны России, а также руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов.
Украинские войска продолжают обстреливать российские регионы. С 9 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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