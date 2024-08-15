Создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Видео

Белоусов заявил о создании совета по вопросам безопасности приграничных регионов

15 августа 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Белоусов создал Координационный совет из-за настроений атак по приграничным регионам РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В России создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ. Цель совета — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны. Отмечается, что он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы и собираться не реже раза в неделю. В координационный совет вошли замы министра обороны России, а также руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов. Украинские войска продолжают обстреливать российские регионы. С 9 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ. Цель совета — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны. Отмечается, что он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы и собираться не реже раза в неделю. В координационный совет вошли замы министра обороны России, а также руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов. Украинские войска продолжают обстреливать российские регионы. С 9 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО).