Создан Координационный совет по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей. Видео

Белоусов заявил о создании совета по вопросам безопасности приграничных регионов
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Заседание Правительства РФ. Москва, белоусов андрей
Белоусов создал Координационный совет из-за настроений атак по приграничным регионам РФ Фото:
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В России создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ.

Цель совета — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны. Отмечается, что он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы и собираться не реже раза в неделю. В координационный совет вошли замы министра обороны России, а также руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов.

Украинские войска продолжают обстреливать российские регионы. С 9 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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В России создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Моим приказом в Министерстве обороны Российской Федерации создан Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей», — сообщил Белоусов. Его слова приводит Минобороны РФ. Цель совета — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны. Отмечается, что он будет регулировать наращивание войск при угрозе прорыва границы и собираться не реже раза в неделю. В координационный совет вошли замы министра обороны России, а также руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов. Украинские войска продолжают обстреливать российские регионы. С 9 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — ввели режим контртеррористической операции (КТО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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