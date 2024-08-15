Алаудинов: ВСУ тщетно пытаются продавить линию фронта в Курской области

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ВСУ не удалось продвинуть линию фронта в Курской области, заявил Алаудинов
ВСУ не удалось продвинуть линию фронта в Курской области, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ за сутки предприняли пару неудачных попыток продвинуть линию фронта в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также отметил, что в ходе боевых действий вражеской технике и личному составу ВСУ нанесен значительный урон. Украинские войска потеряли два танка, пять БМП, два БТР и два пикапа.

Бои с солдатами ВСУ в Курской области продолжаются. Освобожден населенный пункт Мартыновка и Крупец. Украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон.

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ВСУ за сутки предприняли пару неудачных попыток продвинуть линию фронта в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также отметил, что в ходе боевых действий вражеской технике и личному составу ВСУ нанесен значительный урон. Украинские войска потеряли два танка, пять БМП, два БТР и два пикапа. Бои с солдатами ВСУ в Курской области продолжаются. Освобожден населенный пункт Мартыновка и Крупец. Украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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