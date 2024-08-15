Алаудинов: ВСУ тщетно пытаются продавить линию фронта в Курской области

ВСУ за сутки предприняли пару неудачных попыток продвинуть линию фронта в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Противник пытается на нашем участке продавить линию фронта, что ему не удается», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также отметил, что в ходе боевых действий вражеской технике и личному составу ВСУ нанесен значительный урон. Украинские войска потеряли два танка, пять БМП, два БТР и два пикапа.
Бои с солдатами ВСУ в Курской области продолжаются. Освобожден населенный пункт Мартыновка и Крупец. Украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон.
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