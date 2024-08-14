Появление авиации ВСУ и главный просчет Зеленского: заявления Алаудинова о Курской области

Алаудинов: ВСУ не ждали, что Россия будет биться до конца в Курской области

15 августа 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Алаудинов рассказал о решимости ВС РФ по отражению нападения ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские военные нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также отметил, что ВСУ не учли решимость России бороться до конца на курском направлении. URA.RU собрало главные заявления Апти Алаудинова о ситуации в Курской области. Мощный удар по военным ВСУ Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что ВС РФ уничтожили большое количество техники и живой силы противника. «Активное продвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено. Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. На сегодняшний день там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Техника ВСУ активно уничтожается на курском направлении Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели, атакуя Курскую область Вооруженные силы Украины не учли решимость России бороться до конца в Курской области, отметил Алаудинов. «ВСУ не поняли того, что мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон. ВСУ не смогли предусмотреть, что ВС РФ будут биться в Курской области до конца, отметил Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появление авиации ВСУ над Курской областью Российские военные не зафиксировали активность украинской авиации в Курской области в ходе отражения атак ВСУ, сообщил Алаудинов. Он также выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения были бы «очень рады» сбить украинские вертолеты и добавить их в «коллекцию». Главный просчет Зеленского при атаке на Курскую область ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет, заявил Алаудинов в эфире федерального телеканала. Он добавил, что в этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. Зеленский просчитался при организации нападения на Курскую область Фото: Официальный сайт президента Украины Алаудинов допустил скорое убийство Зеленского Генерал-майор Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1». «Я надеюсь, что до того, как мы до Зеленского доберемся, его хозяева не убьют. Хотя такое вполне может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области российские военные нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также отметил, что ВСУ не учли решимость России бороться до конца на курском направлении. URA.RU собрало главные заявления Апти Алаудинова о ситуации в Курской области. Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что ВС РФ уничтожили большое количество техники и живой силы противника. «Активное продвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено. Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. На сегодняшний день там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала. Вооруженные силы Украины не учли решимость России бороться до конца в Курской области, отметил Алаудинов. «ВСУ не поняли того, что мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон. Российские военные не зафиксировали активность украинской авиации в Курской области в ходе отражения атак ВСУ, сообщил Алаудинов. Он также выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения были бы «очень рады» сбить украинские вертолеты и добавить их в «коллекцию». ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет, заявил Алаудинов в эфире федерального телеканала. Он добавил, что в этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО. Генерал-майор Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1». «Я надеюсь, что до того, как мы до Зеленского доберемся, его хозяева не убьют. Хотя такое вполне может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.