В Курской области российские военные нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он также отметил, что ВСУ не учли решимость России бороться до конца на курском направлении. URA.RU собрало главные заявления Апти Алаудинова о ситуации в Курской области.
Мощный удар по военным ВСУ
Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Он отметил, что ВС РФ уничтожили большое количество техники и живой силы противника.
«Активное продвижение ВСУ на курском направлении уже остановлено. Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. На сегодняшний день там очень большое количество техники и живой силы уничтожено и уничтожается», — подчеркнул Алаудинов в эфире Первого канала.
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели, атакуя Курскую область
Вооруженные силы Украины не учли решимость России бороться до конца в Курской области, отметил Алаудинов. «ВСУ не поняли того, что мы в принципе не собираемся отходить никуда и что мы будем биться до конца», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что украинские силы оказались под ударом российских подразделений, которые дают отпор со всех сторон.
Появление авиации ВСУ над Курской областью
Российские военные не зафиксировали активность украинской авиации в Курской области в ходе отражения атак ВСУ, сообщил Алаудинов. Он также выразил готовность российских военных «встретить» авиацию противника. Алаудинов подчеркнул, что российские подразделения были бы «очень рады» сбить украинские вертолеты и добавить их в «коллекцию».
Главный просчет Зеленского при атаке на Курскую область
ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины Владимир Зеленский мог бы поставить ультиматум России, не будет, заявил Алаудинов в эфире федерального телеканала. Он добавил, что в этом плане просчитались американцы и весь блок НАТО.
Алаудинов допустил скорое убийство Зеленского
Генерал-майор Алаудинов выразил мнение, что президента Украины Зеленского могут вскоре убить его собственные «хозяева». Об этом военный сообщил в эфире телеканала «Россия-1».
«Я надеюсь, что до того, как мы до Зеленского доберемся, его хозяева не убьют. Хотя такое вполне может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.
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