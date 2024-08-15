В Курской области хотят ввести дистанционное обучение

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С 1 сентября Курские школы могут перейти на дистанционное обучение, заявил врио замгубернатора региона
С 1 сентября Курские школы могут перейти на дистанционное обучение, заявил врио замгубернатора региона Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области новый учебный год может начаться в формате дистанционного обучения. Этот вопрос планируется обсудить на заседании оперативного штаба, сообщил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев.

«Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — сообщил Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live». Он также отметил, что более 40 объектов образования на территории девяти муниципалитетов Курской области получили различные повреждения. По его словам, Суджанская школа-интернат, Суджанский сельскохозяйственный техникум и физкультурно-оздоровительный комплекс в Льгове разрушены.

ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Бои с солдатами противника продолжаются. ВС РФ освободили населенный пункт Мартыновка и Крупец. Бойцы противника атакуют регион, предпринимая неудачные попытки продвинуть линию фронта.

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В Курской области новый учебный год может начаться в формате дистанционного обучения. Этот вопрос планируется обсудить на заседании оперативного штаба, сообщил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев. «Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — сообщил Карамышев в эфире телеканала «Соловьев Live». Он также отметил, что более 40 объектов образования на территории девяти муниципалитетов Курской области получили различные повреждения. По его словам, Суджанская школа-интернат, Суджанский сельскохозяйственный техникум и физкультурно-оздоровительный комплекс в Льгове разрушены. ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Бои с солдатами противника продолжаются. ВС РФ освободили населенный пункт Мартыновка и Крупец. Бойцы противника атакуют регион, предпринимая неудачные попытки продвинуть линию фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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