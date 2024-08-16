Скандал со сгоревшими сырниками, побег из РФ от травли и главные роли: Юлии Высоцкой — 51 год

Юлия Высоцкая отмечает день рождения 16 августа

16 августа 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Авторская кулинарная программа Юлии Высоцкой выходит на ТВ более 20 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Российской и белорусской телеведущей, актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Юлии Высоцкой 16 августа исполняется 51 год. Зрителям она известна по авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое выходило на экраны более 20 лет. Высоцкая много снималась в фильмах своего супруга Андрея Кончаловского — среди них «Дом дураков», «Рай», «Грех» и «Дорогие товарищи». Подробнее о жизни Высоцкой — в материале URA.RU. Карьера и личная жизнь Высоцкой Высоцкая родом из Новочеркасска. После развода родителей и второго замужества матери ее семья часто меняла место жительства. Телеведущая рассказывала в многочисленных интервью, что стать актрисой захотела из-за впечатления от фильма «Летят журавли». До знакомства с картиной собиралась закончить юридический факультет и работать следователем. После учебы в Минской академии искусств она поступила в Белорусский национальный академический театр им. Янки Купалы. Первым мужем Высоцкой стал актер и режиссер Анатолий Кот. Он признавался, что они с супругой поженились для того, чтобы она получила белорусское гражданство и смогла устроиться в местный театр. Первые роли в кино не принесли актрисе славы, но позволили представлять Белоруссию на премии «Кинотавр». За все время Юлия снялась в 18-ти фильмах. Сейчас актриса играет на сцене театра им. Моссовета. Она является автором нескольких кулинарных бестселлеров, общий тираж который превышает 2 млн экземпляров. В 2011 году Высоцкая открыла столичный ресторан «Ерник», а также кулинарную студию своего имени. Через три года она основала семейный ресторан Food Embassy by Julia Vysotskaya у Аптекарского огорода МГУ. 25 лет в браке с Андреем Кончаловским Со своим вторым мужем режиссером Андреем Кончаловским Высоцкая познакомилась на фестивале «Кинотавр». С тех пор она является его музой и исполняет главные роли в его картинах. В 1998 году они официально зарегистрировали отношения. Кончаловскому в этому году исполнится 87 лет, и разница в возрасте не является препятствием для отношений пары. У супругов двое общих детей: Мария и Петр. Артисты почти не делятся информацией о состоянии дочери, которая после ДТП в 2013 году впала в кому. За рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что после ЧП их жизнь изменилась навсегда. Андрей Кончаловский рассказывал, что поначалу никто не воспринимал его роман с Высоцкой всерьез из-за разницы в возрасте Фото: Роман Наумов © URA.RU Скандал со сгоревшими сырниками Высоцкой Юлия Высоцкая прошлой весной стала самой обсуждаемой звездой в соцсетях. Поводом для едких шуток стали рецепты и видео приготовления блюд, записанные в начале «нулевых». Бурную реакцию общественности вызвали кадры, где девушка жарит сырники, а они растекаются бесформенной жижей по сковородке. По данным Life , Высоцкую и раньше обвиняли в том, что она не умеет готовить. Но злополучные сырники стали началом полномасштабной травли телеведущей. Новость по теме В Екатеринбурге шеф-повар Ивлев объяснил, почему все надсмехаются над готовкой Юлии Высоцкой Высоцкую затравили в социальных сетях В апреле 2023 года Высоцкая была объектом насмешек. Но уже в мае тенденция приобрела более масштабный уровень. Пользователи соцсетей стали придираться не только к мастерству автора кулинарного шоу, но и к рецептам. Некоторые называли ингредиенты «чересчур дорогими», других отпугивало сочетание продуктов. ПО данным «Комсомольской правды», некоторые блюда на видео из 2000-х выглядят странно и неаппетитно. Больше всего людей раздражала похвала в свой адрес, которой Высоцкая сопровождала готовку. Высоцкая улетела из РФ на фоне кулинарного скандала Актриса в мае в своем микроблоге опубликовала кадр, сделанный в аэропорту. Она объяснила, что ей требуется смена обстановки. Телезвезда не стала открыто комментировать происходящее, но знакомые с семьей Высоцкой источники предположили, что она сильно переживает из-за случившегося. При этом поклонники творчества Юлии продолжали недоумевать, почему на кулинарный стиль обратили внимание только сейчас. Многие отмечали, что раньше все с удовольствием смотрели выпуски программы и не обращали внимания на подобные нюансы. Эксперты подчеркивали, что в нулевые такой конкуренции в сфере не было, а фуд-блогеров еще не существовало. В своей программе Юля Высоцкая учит, как вкусно и полезно питаться в домашних условиях Фото: Размик Закарян © URA.RU Высоцкая отреагировала на критику рецептов На защиту Высоцкой встали звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, шоумен и телеведущий Павел Воля заявил, что те, кто критикуют кулинарные навыки Юлии, попросту ей завидуют. А журналистка Ксения Собчак попросила хейтеров «быть полегче». Сама Высоцкая отметила, что старается не обращать внимание на нападки в свою сторону и продолжает заниматься любимым делом, снимая новые выпуски и радуя пользователей оригинальным контентом и рецептами. Условной реакцией на критику стало признание телеведущей по поводу своего главного принципа, которому она следует при готовке. Она ценит те блюда, которые «не отнимают кучу времени на кухне». К тому же летом она привыкла радовать близким «чем-то легким». Также Высоцкая пошутила, что не может прекратить готовить. По ее словам, даже злопыхателям не под силу ее остановить, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российской и белорусской телеведущей, актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Юлии Высоцкой 16 августа исполняется 51 год. Зрителям она известна по авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое выходило на экраны более 20 лет. Высоцкая много снималась в фильмах своего супруга Андрея Кончаловского — среди них «Дом дураков», «Рай», «Грех» и «Дорогие товарищи». Подробнее о жизни Высоцкой — в материале URA.RU. Высоцкая родом из Новочеркасска. После развода родителей и второго замужества матери ее семья часто меняла место жительства. Телеведущая рассказывала в многочисленных интервью, что стать актрисой захотела из-за впечатления от фильма «Летят журавли». До знакомства с картиной собиралась закончить юридический факультет и работать следователем. После учебы в Минской академии искусств она поступила в Белорусский национальный академический театр им. Янки Купалы. Первым мужем Высоцкой стал актер и режиссер Анатолий Кот. Он признавался, что они с супругой поженились для того, чтобы она получила белорусское гражданство и смогла устроиться в местный театр. Первые роли в кино не принесли актрисе славы, но позволили представлять Белоруссию на премии «Кинотавр». За все время Юлия снялась в 18-ти фильмах. Сейчас актриса играет на сцене театра им. Моссовета. Она является автором нескольких кулинарных бестселлеров, общий тираж который превышает 2 млн экземпляров. В 2011 году Высоцкая открыла столичный ресторан «Ерник», а также кулинарную студию своего имени. Через три года она основала семейный ресторан Food Embassy by Julia Vysotskaya у Аптекарского огорода МГУ. Со своим вторым мужем режиссером Андреем Кончаловским Высоцкая познакомилась на фестивале «Кинотавр». С тех пор она является его музой и исполняет главные роли в его картинах. В 1998 году они официально зарегистрировали отношения. Кончаловскому в этому году исполнится 87 лет, и разница в возрасте не является препятствием для отношений пары. У супругов двое общих детей: Мария и Петр. Артисты почти не делятся информацией о состоянии дочери, которая после ДТП в 2013 году впала в кому. За рулем тогда был сам Кончаловский. Высоцкая лишь признавалась, что после ЧП их жизнь изменилась навсегда. Юлия Высоцкая прошлой весной стала самой обсуждаемой звездой в соцсетях. Поводом для едких шуток стали рецепты и видео приготовления блюд, записанные в начале «нулевых». Бурную реакцию общественности вызвали кадры, где девушка жарит сырники, а они растекаются бесформенной жижей по сковородке. По данным Life, Высоцкую и раньше обвиняли в том, что она не умеет готовить. Но злополучные сырники стали началом полномасштабной травли телеведущей. В апреле 2023 года Высоцкая была объектом насмешек. Но уже в мае тенденция приобрела более масштабный уровень. Пользователи соцсетей стали придираться не только к мастерству автора кулинарного шоу, но и к рецептам. Некоторые называли ингредиенты «чересчур дорогими», других отпугивало сочетание продуктов. ПО данным «Комсомольской правды», некоторые блюда на видео из 2000-х выглядят странно и неаппетитно. Больше всего людей раздражала похвала в свой адрес, которой Высоцкая сопровождала готовку. Актриса в мае в своем микроблоге опубликовала кадр, сделанный в аэропорту. Она объяснила, что ей требуется смена обстановки. Телезвезда не стала открыто комментировать происходящее, но знакомые с семьей Высоцкой источники предположили, что она сильно переживает из-за случившегося. При этом поклонники творчества Юлии продолжали недоумевать, почему на кулинарный стиль обратили внимание только сейчас. Многие отмечали, что раньше все с удовольствием смотрели выпуски программы и не обращали внимания на подобные нюансы. Эксперты подчеркивали, что в нулевые такой конкуренции в сфере не было, а фуд-блогеров еще не существовало. На защиту Высоцкой встали звезды российского шоу-бизнеса. К примеру, шоумен и телеведущий Павел Воля заявил, что те, кто критикуют кулинарные навыки Юлии, попросту ей завидуют. А журналистка Ксения Собчак попросила хейтеров «быть полегче». Сама Высоцкая отметила, что старается не обращать внимание на нападки в свою сторону и продолжает заниматься любимым делом, снимая новые выпуски и радуя пользователей оригинальным контентом и рецептами. Условной реакцией на критику стало признание телеведущей по поводу своего главного принципа, которому она следует при готовке. Она ценит те блюда, которые «не отнимают кучу времени на кухне». К тому же летом она привыкла радовать близким «чем-то легким». Также Высоцкая пошутила, что не может прекратить готовить. По ее словам, даже злопыхателям не под силу ее остановить, передает MK.RU.