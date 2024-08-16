Суд вынес первые решения за продажу семян запрещенной ипомеи трехцветной

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Ипомея трехцветная. Stock, stock, ипомея трехцветная
Некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена ипомеи трехцветной Фото:

Интернет-магазины, торгующие семенами популярной среди дачников ипомеи трехцветной, попали в Единый реестр запрещенных сайтов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных дел.

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«На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ», — пишет РИА Новости.

Тем не менее, несмотря на решение суда, некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена данного растения с доставкой на территорию России, говорится в материале. Стоимость таких семян варьируется от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей.

Российским дачникам может грозить административная или уголовная ответственность за выращивание растений, в которых содержатся наркотические вещества, сообщали юристы. Перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, перечислен в постановлении Правительства РФ. В него входят грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин, голубой лотос, ипомея трехцветная и другие растения.

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Интернет-магазины, торгующие семенами популярной среди дачников ипомеи трехцветной, попали в Единый реестр запрещенных сайтов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных дел. «На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ», — пишет РИА Новости. Тем не менее, несмотря на решение суда, некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена данного растения с доставкой на территорию России, говорится в материале. Стоимость таких семян варьируется от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей. Российским дачникам может грозить административная или уголовная ответственность за выращивание растений, в которых содержатся наркотические вещества, сообщали юристы. Перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, перечислен в постановлении Правительства РФ. В него входят грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин, голубой лотос, ипомея трехцветная и другие растения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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