Суд вынес первые решения за продажу семян запрещенной ипомеи трехцветной

16 августа 2024 в 05:50 Размер текста - 17 +

Некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена ипомеи трехцветной Фото: Russell E/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Интернет-магазины, торгующие семенами популярной среди дачников ипомеи трехцветной, попали в Единый реестр запрещенных сайтов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных дел. Новость по теме Как выглядит ипомея трехцветная и почему запрещена «На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ», — пишет РИА Новости. Тем не менее, несмотря на решение суда, некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена данного растения с доставкой на территорию России, говорится в материале. Стоимость таких семян варьируется от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей. Российским дачникам может грозить административная или уголовная ответственность за выращивание растений, в которых содержатся наркотические вещества, сообщали юристы. Перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, перечислен в постановлении Правительства РФ. В него входят грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин, голубой лотос, ипомея трехцветная и другие растения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интернет-магазины, торгующие семенами популярной среди дачников ипомеи трехцветной, попали в Единый реестр запрещенных сайтов в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных дел. «На некоторых сайтах, которые занимаются доставкой товаров из-за рубежа в Россию, содержалась информация о продаже семян ипомеи трехцветной. Суд признал эти данные, провоцирующие граждан на совершение уголовного преступления, запрещенными для распространения в РФ», — пишет РИА Новости. Тем не менее, несмотря на решение суда, некоторые ресурсы по-прежнему предлагают возможность заказать семена данного растения с доставкой на территорию России, говорится в материале. Стоимость таких семян варьируется от 8 тысяч 250 рублей до 9 тысяч рублей. Российским дачникам может грозить административная или уголовная ответственность за выращивание растений, в которых содержатся наркотические вещества, сообщали юристы. Перечень растений, содержащих психотропные или наркотические вещества, перечислен в постановлении Правительства РФ. В него входят грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин, голубой лотос, ипомея трехцветная и другие растения.