Глюкоза погасила долги перед налоговой

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Долг Глюкозы насчитывал более 262 тысяч рублей Фото:

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, теперь разморожены. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик».

«Банковские счета Глюкозы теперь разморожены. Они были заблокированы в конце июля из-за долгов по налогам», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик».

Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске на Дне металлурга. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен зрителей от 12 лет.

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Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, теперь разморожены. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик». «Банковские счета Глюкозы теперь разморожены. Они были заблокированы в конце июля из-за долгов по налогам», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске на Дне металлурга. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен зрителей от 12 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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