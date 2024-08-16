Глюкоза погасила долги перед налоговой

16 августа 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Долг Глюкозы насчитывал более 262 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, теперь разморожены. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик». «Банковские счета Глюкозы теперь разморожены. Они были заблокированы в конце июля из-за долгов по налогам», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске на Дне металлурга. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен зрителей от 12 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза, теперь разморожены. Об этом свидетельствуют данные «БИР-Аналитик». «Банковские счета Глюкозы теперь разморожены. Они были заблокированы в конце июля из-за долгов по налогам», — передает РИА Новости данные системы «БИР-Аналитик». Федеральная налоговая служба (ФНС) России наложила арест на банковские счета певицы Глюкозы из-за долга по налогам на сумму свыше 262 тысяч рублей. Это произошло после скандального концерта в Красноярске на Дне металлурга. Зрители отметили неадекватные и неприличные действия певицы на сцене во время выступления. По их словам, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был разрешен зрителей от 12 лет.