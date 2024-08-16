Минобороны показали кадры удара по ВСУ ракетами «Вихрь» в Курской области

16 августа 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Ракеты по позициям ВСУ в Курской области были сброшены с вертолетов Ми-28 Фото: Минобороны России новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе Курской области. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28H <…> нанесли удар по скоплению живой силы <…> подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Также была уничтожена боевая техника противника. Все указанные цели были поражены. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои все еще продолжаются. Людей с приграничных территорий эвакуируют. Однако ВСУ терпят поражение, в связи с чем были вынуждены сменить тактику. Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о больших потерях среди бойцов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе Курской области. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28H <…> нанесли удар по скоплению живой силы <…> подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Также была уничтожена боевая техника противника. Все указанные цели были поражены. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои все еще продолжаются. Людей с приграничных территорий эвакуируют. Однако ВСУ терпят поражение, в связи с чем были вынуждены сменить тактику. Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о больших потерях среди бойцов ВСУ.