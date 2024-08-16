Минобороны показали кадры удара по ВСУ ракетами «Вихрь» в Курской области

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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, Ми-28
Ракеты по позициям ВСУ в Курской области были сброшены с вертолетов Ми-28 Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе Курской области. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28H <…> нанесли удар по скоплению живой силы <…> подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Также была уничтожена боевая техника противника. Все указанные цели были поражены.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои все еще продолжаются. Людей с приграничных территорий эвакуируют. Однако ВСУ терпят поражение, в связи с чем были вынуждены сменить тактику. Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о больших потерях среди бойцов ВСУ.

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Российские военные на вертолетах Ми-28H ударили по скоплениям украинских сил в приграничном районе Курской области. Атака была произведена управляемыми ракетами «Вихрь». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28H <…> нанесли удар по скоплению живой силы <…> подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> Удар наносился управляемыми ракетами «Вихрь», — рассказали в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в Telegram. Также была уничтожена боевая техника противника. Все указанные цели были поражены. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои все еще продолжаются. Людей с приграничных территорий эвакуируют. Однако ВСУ терпят поражение, в связи с чем были вынуждены сменить тактику. Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил о больших потерях среди бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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