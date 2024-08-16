Свердловчанину дали срок за разбойное нападение на жителя Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Свердловчанина отправили в колонию за нападение с ножом на курганца Фото:

Жителя Свердловской области отправили в колонию строгого режима на 5,5 года за разбойное нападение с ножом на своего знакомого из Кургана. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

«Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении разбоя с применением оружия. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье».

Преступление произошло осенью 2023 года. Ночью ранее судимый свердловчанин был в гостях у потерпевшего, с которым вместе распивали спиртное. Злоумышленник решил напасть на жителя Кургана и приставил нож к шее знакомого, требуя сообщить ему код разблокировки его телефона. После этого мужчина забрал телефон с наушниками и покинул квартиру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Свердловской области отправили в колонию строгого режима на 5,5 года за разбойное нападение с ножом на своего знакомого из Кургана. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении разбоя с применением оружия. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Преступление произошло осенью 2023 года. Ночью ранее судимый свердловчанин был в гостях у потерпевшего, с которым вместе распивали спиртное. Злоумышленник решил напасть на жителя Кургана и приставил нож к шее знакомого, требуя сообщить ему код разблокировки его телефона. После этого мужчина забрал телефон с наушниками и покинул квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...