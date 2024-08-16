Свердловчанину дали срок за разбойное нападение на жителя Кургана

16 августа 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Свердловчанина отправили в колонию за нападение с ножом на курганца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Свердловской области отправили в колонию строгого режима на 5,5 года за разбойное нападение с ножом на своего знакомого из Кургана. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении разбоя с применением оружия. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Преступление произошло осенью 2023 года. Ночью ранее судимый свердловчанин был в гостях у потерпевшего, с которым вместе распивали спиртное. Злоумышленник решил напасть на жителя Кургана и приставил нож к шее знакомого, требуя сообщить ему код разблокировки его телефона. После этого мужчина забрал телефон с наушниками и покинул квартиру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Свердловской области отправили в колонию строгого режима на 5,5 года за разбойное нападение с ножом на своего знакомого из Кургана. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области. «Курганский городской суд признал осужденного виновным в совершении разбоя с применением оружия. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему окончательно назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в telegram-канале «Правосудие в Зауралье». Преступление произошло осенью 2023 года. Ночью ранее судимый свердловчанин был в гостях у потерпевшего, с которым вместе распивали спиртное. Злоумышленник решил напасть на жителя Кургана и приставил нож к шее знакомого, требуя сообщить ему код разблокировки его телефона. После этого мужчина забрал телефон с наушниками и покинул квартиру.