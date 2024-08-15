Свердловские чиновники оставили без выплаты дважды раненого участника СВО

16 августа 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Мужчина порядка восьми месяцев находился в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления соцполитики оставили без единовременной выплаты в 300 тысяч рублей участника спецоперации из Березовского (Свердловская область). Мужчина не смог доказать факт получения ранения на фронте. В дело вмешались прокуроры, добившиеся выплаты бойцу в суде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина обратился с заявлением в управление социальной политики № 24 минсоцполитики Свердловской области о выплате ему, как участнику СВО, региональной единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе специальной военной операции и участия в ней», — следует из сообщения. Прокуратура удостоверилась в участии свердловчанина в СВО, награждении госнаградами и его двух ранениях на передовой. В конце концов суд удовлетворил требования правоохранителей о переводе мужчине 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало об участнике спецоперации из Екатеринбурга, который уже почти год не может добиться выплат за нахождение на фронте. На его иждивении находятся пожилой отец и маленький сын. За права солдата борется депутат заксобрания Алексей Свалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники управления соцполитики оставили без единовременной выплаты в 300 тысяч рублей участника спецоперации из Березовского (Свердловская область). Мужчина не смог доказать факт получения ранения на фронте. В дело вмешались прокуроры, добившиеся выплаты бойцу в суде, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Мужчина обратился с заявлением в управление социальной политики № 24 минсоцполитики Свердловской области о выплате ему, как участнику СВО, региональной единовременной выплаты в размере 300 тыс. рублей. Решением территориального органа исполнительной власти в удовлетворении заявления отказано с указанием на не подтверждение факта получения ранения в ходе специальной военной операции и участия в ней», — следует из сообщения. Прокуратура удостоверилась в участии свердловчанина в СВО, награждении госнаградами и его двух ранениях на передовой. В конце концов суд удовлетворил требования правоохранителей о переводе мужчине 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало об участнике спецоперации из Екатеринбурга, который уже почти год не может добиться выплат за нахождение на фронте. На его иждивении находятся пожилой отец и маленький сын. За права солдата борется депутат заксобрания Алексей Свалов.