Россиян на выходных ждет магнитная буря

Магнитная буря начнется вечером 17 августа
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Вечер. Тюмень, магнитная буря, солнце, гало, закат, вечер
Магнитосфера останется «возбужденной» до конца воскресенья Фото:

В предстоящие выходные дни на Земле ожидается магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, ее начало прогнозируется вечером 17 августа.

«Магнитная буря начнется примерно в 21:00, к 3 часам ночи она еще немного усилится, достигнув уровня G1. К 9 утра воскресенья интенсивность бури понизится», — передает газета «Комсомольская правда» заявления экспертов. Специалисты предупреждают, что хотя интенсивность бури уменьшается, магнитосфера останется «возбужденной» вплоть до конца дня 18 августа.

Ранее сообщалось, в понедельник 12 августа жители Подмосковья имели возможность увидеть северное сияние. В тот период магнитная буря характеризовалась слабой интенсивностью и закончилась к вечеру вторника.

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В предстоящие выходные дни на Земле ожидается магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, ее начало прогнозируется вечером 17 августа. «Магнитная буря начнется примерно в 21:00, к 3 часам ночи она еще немного усилится, достигнув уровня G1. К 9 утра воскресенья интенсивность бури понизится», — передает газета «Комсомольская правда» заявления экспертов. Специалисты предупреждают, что хотя интенсивность бури уменьшается, магнитосфера останется «возбужденной» вплоть до конца дня 18 августа. Ранее сообщалось, в понедельник 12 августа жители Подмосковья имели возможность увидеть северное сияние. В тот период магнитная буря характеризовалась слабой интенсивностью и закончилась к вечеру вторника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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