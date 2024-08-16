Россиян на выходных ждет магнитная буря

В предстоящие выходные дни на Земле ожидается магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики, ее начало прогнозируется вечером 17 августа.
«Магнитная буря начнется примерно в 21:00, к 3 часам ночи она еще немного усилится, достигнув уровня G1. К 9 утра воскресенья интенсивность бури понизится», — передает газета «Комсомольская правда» заявления экспертов. Специалисты предупреждают, что хотя интенсивность бури уменьшается, магнитосфера останется «возбужденной» вплоть до конца дня 18 августа.
Ранее сообщалось, в понедельник 12 августа жители Подмосковья имели возможность увидеть северное сияние. В тот период магнитная буря характеризовалась слабой интенсивностью и закончилась к вечеру вторника.
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