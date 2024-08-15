C золотых карьеров челябинского олигарха из списка Forbes вывели экскаваторы

Судебные приставы контролируют исполнение постановления Ростехнадзора, на 90 дней приостановившего работу карьеров «Южуралзолота», принадлежащего челябинскому олигарху из списка Forbes Константину Струкову. Как сообщили 16 августа в пресс-службе регионального управления судебных приставов, с трех карьеров уже выведена техника.
«Судебные приставы прибыли на объекты. Руководители карьеров предупреждены об ответственности за неисполнение требований судебного пристава. На всех карьерах деятельность остановлена, тяжелая техника, за исключением карьера в Верхнеуральском районе, выведена за пределы производства. Руководителю карьера выставлено требование до понедельника следующей недели вывезти экскаваторы из карьера», — сообщили в пресс-службе управления.
Роспотребнадзор постановил на 90 дней остановить работы на четырех карьерах — «Березняковском» в Еткульском районе, «Светлинском» в Пластовском, «Курасан» и «Южный Курасан» в Верхнеуральском. Это было сделано после проверок, которые выявили многочисленные нарушения при производстве горных работ. В отношении «Южуралзолота» с февраля по июль этого года было вынесено около двух десятков постановлений об административных правонарушениях.
В пресс-службе «Южуралзолота» на запрос СМИ не ответили. Последняя новость на сайте компании датирована 19 апреля.
Основным акционером «Южуралзолота» является челябинский олигарх из списка Forbes Константин Струков. Как сообщало URA.RU, на одной из шахт предприятия в начале августа погиб рабочий.
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