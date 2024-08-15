15 августа 2024

«Думали, что ушел с племянниками»: подробности пропажи 20-летнего парня с ДЦП в Красноуфимске

Родные пропавшего в Красноуфимске парня с ДЦП думали, что он ушел в клуб
© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Спасатели прочесали леса, чтобы найти парня (архивное фото) Фото:

Близкие начали искать 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего 21 июля в Татарской Еманзельге (Свердловская область), лишь спустя два часа после того, как он ушел из дома. Родные считали, что он с племянниками отправился в клуб, поэтому не переживали. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина.

«Племянники пошли в клуб, погулять. Мы подумали, что он за ними ушел. А потом они вернулись, спросили: „Где Данил?“. Сказали, что с ними его не было. Тогда мы подняли всю деревню, искали его по темноте, но не нашли», — поделилась женщина.

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Пропавшего парня с ДЦП почти месяц ищут в свердловской глубинке. Фото

По ее словам, Данил был одет в черную футболку, белые шорты и синие сланцы. На следующий день после пропажи, семья отсмотрела записи с камер видеонаблюдения — результатов это не дало. Данила искали сотни волонтеров, кинологов и полицейских. Поиски идут до сих пор.

Алфина думает, что ее сын мог выйти на трассу, а там его подобрали неизвестные люди. «Он в траву не пойдет, а крапиву боится. Тогда еще и дожди шли, но мы все равно искали. Сланцев так и не нашли. Надежда есть, что он живой», — заключила Багаутдинова.

Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Позвоните в полицию, если вам известно местоположение парня, — 8 (343) 947-63-22. Сообщить о Даниле можно и волонтерам — 8 (800) 700-54-52.

Ориентировка на Данила
Ориентировка на Данила
Фото:

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Близкие начали искать 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего 21 июля в Татарской Еманзельге (Свердловская область), лишь спустя два часа после того, как он ушел из дома. Родные считали, что он с племянниками отправился в клуб, поэтому не переживали. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Племянники пошли в клуб, погулять. Мы подумали, что он за ними ушел. А потом они вернулись, спросили: „Где Данил?“. Сказали, что с ними его не было. Тогда мы подняли всю деревню, искали его по темноте, но не нашли», — поделилась женщина. По ее словам, Данил был одет в черную футболку, белые шорты и синие сланцы. На следующий день после пропажи, семья отсмотрела записи с камер видеонаблюдения — результатов это не дало. Данила искали сотни волонтеров, кинологов и полицейских. Поиски идут до сих пор. Алфина думает, что ее сын мог выйти на трассу, а там его подобрали неизвестные люди. «Он в траву не пойдет, а крапиву боится. Тогда еще и дожди шли, но мы все равно искали. Сланцев так и не нашли. Надежда есть, что он живой», — заключила Багаутдинова. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Позвоните в полицию, если вам известно местоположение парня, — 8 (343) 947-63-22. Сообщить о Даниле можно и волонтерам — 8 (800) 700-54-52.
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