«Думали, что ушел с племянниками»: подробности пропажи 20-летнего парня с ДЦП в Красноуфимске

Родные пропавшего в Красноуфимске парня с ДЦП думали, что он ушел в клуб

16 августа 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Спасатели прочесали леса, чтобы найти парня (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Близкие начали искать 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего 21 июля в Татарской Еманзельге (Свердловская область), лишь спустя два часа после того, как он ушел из дома. Родные считали, что он с племянниками отправился в клуб, поэтому не переживали. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Племянники пошли в клуб, погулять. Мы подумали, что он за ними ушел. А потом они вернулись, спросили: „Где Данил?“. Сказали, что с ними его не было. Тогда мы подняли всю деревню, искали его по темноте, но не нашли», — поделилась женщина. Новость по теме Пропавшего парня с ДЦП почти месяц ищут в свердловской глубинке. Фото По ее словам, Данил был одет в черную футболку, белые шорты и синие сланцы. На следующий день после пропажи, семья отсмотрела записи с камер видеонаблюдения — результатов это не дало. Данила искали сотни волонтеров, кинологов и полицейских. Поиски идут до сих пор. Алфина думает, что ее сын мог выйти на трассу, а там его подобрали неизвестные люди. «Он в траву не пойдет, а крапиву боится. Тогда еще и дожди шли, но мы все равно искали. Сланцев так и не нашли. Надежда есть, что он живой», — заключила Багаутдинова. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Позвоните в полицию, если вам известно местоположение парня, — 8 (343) 947-63-22. Сообщить о Даниле можно и волонтерам — 8 (800) 700-54-52. Ориентировка на Данила «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Близкие начали искать 20-летнего Данила Багаутдинова, пропавшего 21 июля в Татарской Еманзельге (Свердловская область), лишь спустя два часа после того, как он ушел из дома. Родные считали, что он с племянниками отправился в клуб, поэтому не переживали. Об этом URA.RU сообщила его мама Алфина. «Племянники пошли в клуб, погулять. Мы подумали, что он за ними ушел. А потом они вернулись, спросили: „Где Данил?“. Сказали, что с ними его не было. Тогда мы подняли всю деревню, искали его по темноте, но не нашли», — поделилась женщина. По ее словам, Данил был одет в черную футболку, белые шорты и синие сланцы. На следующий день после пропажи, семья отсмотрела записи с камер видеонаблюдения — результатов это не дало. Данила искали сотни волонтеров, кинологов и полицейских. Поиски идут до сих пор. Алфина думает, что ее сын мог выйти на трассу, а там его подобрали неизвестные люди. «Он в траву не пойдет, а крапиву боится. Тогда еще и дожди шли, но мы все равно искали. Сланцев так и не нашли. Надежда есть, что он живой», — заключила Багаутдинова. Его приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Позвоните в полицию, если вам известно местоположение парня, — 8 (343) 947-63-22. Сообщить о Даниле можно и волонтерам — 8 (800) 700-54-52.