«Забрали плохие люди»: версия свердловчанки, чей сын с ДЦП загадочно пропал в деревне

Пропавшего в деревне Татарской Еманзельге (Красноуфимск, Свердловская область) 20-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП могли подобрать на трассе неизвестные люди. Такую версию в беседе с URA.RU выдвинула его мама Алфина.
«Мое мнение, что он вышел на трассу, а там его кто-то подобрал. Ладно, если это сделали хорошие люди, но есть и плохие. Но опять же, если он у хороших людей, то они бы уже сообщили об этом», — предполагает женщина. По ее словам, ориентировки на Данила передавали дальнобойщикам. Но никто из них не видел Багаутдинова на трассе.
Данила ищут с 21 июля. По Красноуфимскому округу развешаны ориентировки на парня. В поисках задействованы полицейские и волонтеры.
«Нам помогали сотрудники МЧС, волонтеры отряда „ЛизаАлерт“. Они поднимали квадрокоптеры в небо. Мы прочесали все: каждый куст, леса, болота. Его нигде нет. Может, он сейчас у хороших людей живет? Работает или подрабатывает? Дай Бог, что найдем живым его», — надеется Алфина.
Приметы парня: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, позвоните по номера 8 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»), 8 (343) 947-63-22 (полиция).
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