Байден встретился с Кара-Мурзой* в Белом доме

Байден провел встречу с Кара-Мурзой* и его семьей
новость из сюжетаРоссия и Запад провели масштабный обмен заключенными
Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.
«Сегодня семья снова вместе», — говорится в публикации Белого Дома в соцсети Х. Помимо самого Кара-Мурзы на встрече также присутствовали члены его семьи.
Ранее Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого были обменены 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
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