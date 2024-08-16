Байден встретился с Кара-Мурзой* в Белом доме

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Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Байден провел встречу с Кара-Мурзой* и его семьей Фото:
новость из сюжета
Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными

Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

«Сегодня семья снова вместе», — говорится в публикации Белого Дома в соцсети Х. Помимо самого Кара-Мурзы на встрече также присутствовали члены его семьи.

Ранее Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого были обменены 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева.

*Признан Минюстом РФ иноагентом

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Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома. «Сегодня семья снова вместе», — говорится в публикации Белого Дома в соцсети Х. Помимо самого Кара-Мурзы на встрече также присутствовали члены его семьи. Ранее Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого были обменены 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. *Признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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