Байден встретился с Кара-Мурзой* в Белом доме

16 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Байден провел встречу с Кара-Мурзой* и его семьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия и Запад провели масштабный обмен заключенными Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома. «Сегодня семья снова вместе», — говорится в публикации Белого Дома в соцсети Х. Помимо самого Кара-Мурзы на встрече также присутствовали члены его семьи. Ранее Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого были обменены 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. *Признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден провел встречу с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома. «Сегодня семья снова вместе», — говорится в публикации Белого Дома в соцсети Х. Помимо самого Кара-Мурзы на встрече также присутствовали члены его семьи. Ранее Россия и США провели обмен заключенными, в ходе которого были обменены 26 человек. Среди них — Владимир Кара-Мурза*, Илья Яшин, Эван Гершкович, Вадим Красиков и Анна Дульцева. *Признан Минюстом РФ иноагентом