За скандальной кампанией на выборах в Кургане стоит свердловский миллиардер

Миллиардер Кочетков завел депутата Пирожкова на выборы в гордуму Кургана

16 августа 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Для 28-летнего Андрея Пирожкова это уже третья избирательная кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как стало известно URA.RU, экс-депутат гордумы Екатеринбурга 28-летний Андрей Пирожков, который участвует в выборах в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» и является автором самой шумной «одномандатной» кампании, избирается с подачи свердловского миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ситуацией. По одной версии, участие Пирожкова в кампании — тренировка команды Кочеткова перед выборами в заксо 2026 года. Ведь широко известно, что представляющие его интересы депутаты думы Екатеринбурга и близкие к Кочеткову деятели (как Пирожков), не сумевшие в нее избраться в 2023-м, уже присматриваются к различным округам. «Это своего рода пробный шар, обкатка технологий. Ведь в Свердловской области серьезных выборов нет ни в 2024-м, ни в 2025 годах», — объяснил сторонник концепции. Согласно другой версии, Кочетков пытается завести Пирожкова в курганскую думу, преследуя некий бизнес-интерес на территории. Вместе с тем транслирующий эту версию источник URA.RU находит странным, что для решения столь серьезной задачи выбран далеко не главный тяжеловес политической части кочетковского окружения. «Все видят, что предвыборная кампания в Курганскую городскую думу идет очень размеренно и спокойно. Округ №5 один из самых конкурентных на этих выборах, отсюда и повышение внимание к нему. Повышенное внимание всегда вызывает догадки, сплетни и различные теории заговоров. Я давно живу на два города, и Курган мне не менее близок, чем Екатеринбург. Многие жители моего округа хотят, чтобы их интересы представлял молодой и энергичный депутат», — заявил Пирожков в ответ на просьбу URA.RU о комментарии по теме. С его именем был связан один из главных скандалов в целом тихой кампании. Агитаторы «Партии пенсионеров» ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. Как пояснял сам Пирожков, молодые люди в спортивных костюмах, представившиеся сторонниками либерал-демократов, сами спровоцировали конфликт. В июле агентство рассказывало, как при поддержке Кочеткова экс-мэр Кургана Павел Кожевников стал директором первоуральского «Водоканала» (Свердловская область). Считается, что Кожевникова он продвигает как минимум с середины 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как стало известно URA.RU, экс-депутат гордумы Екатеринбурга 28-летний Андрей Пирожков, который участвует в выборах в гордуму Кургана от «Партии пенсионеров» и является автором самой шумной «одномандатной» кампании, избирается с подачи свердловского миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ситуацией. По одной версии, участие Пирожкова в кампании — тренировка команды Кочеткова перед выборами в заксо 2026 года. Ведь широко известно, что представляющие его интересы депутаты думы Екатеринбурга и близкие к Кочеткову деятели (как Пирожков), не сумевшие в нее избраться в 2023-м, уже присматриваются к различным округам. «Это своего рода пробный шар, обкатка технологий. Ведь в Свердловской области серьезных выборов нет ни в 2024-м, ни в 2025 годах», — объяснил сторонник концепции. Согласно другой версии, Кочетков пытается завести Пирожкова в курганскую думу, преследуя некий бизнес-интерес на территории. Вместе с тем транслирующий эту версию источник URA.RU находит странным, что для решения столь серьезной задачи выбран далеко не главный тяжеловес политической части кочетковского окружения. «Все видят, что предвыборная кампания в Курганскую городскую думу идет очень размеренно и спокойно. Округ №5 один из самых конкурентных на этих выборах, отсюда и повышение внимание к нему. Повышенное внимание всегда вызывает догадки, сплетни и различные теории заговоров. Я давно живу на два города, и Курган мне не менее близок, чем Екатеринбург. Многие жители моего округа хотят, чтобы их интересы представлял молодой и энергичный депутат», — заявил Пирожков в ответ на просьбу URA.RU о комментарии по теме. С его именем был связан один из главных скандалов в целом тихой кампании. Агитаторы «Партии пенсионеров» ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. Как пояснял сам Пирожков, молодые люди в спортивных костюмах, представившиеся сторонниками либерал-демократов, сами спровоцировали конфликт. В июле агентство рассказывало, как при поддержке Кочеткова экс-мэр Кургана Павел Кожевников стал директором первоуральского «Водоканала» (Свердловская область). Считается, что Кожевникова он продвигает как минимум с середины 2020 года.