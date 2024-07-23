Миллиардер берет под контроль крупные активы в свердловских городах

Миллиардер Кочетков стоит за назначением главы первоуральского «Водоканала»

23 июля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

За полгода в первоуральском «Водоканале» поменялись четыре директора Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральский миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») берет под контроль первоуральский «Водоканал». По данным URA.RU, именно он пролоббировал назначение гендиректором предприятия экс-главы Кургана Павла Кожевникова. Источник агентства, близкий к региональной власти, утверждает, что в ближайшее время аналогичную интригу стоит ожидать в другом свердловском городе. «Кочетков получает контроль над „Водоканалом“ Первоуральска. Подготовительная работа ведется сейчас в Ревде (с 2020 года директором является Дмитрий Шуреков — прим. URA.RU)», — отметил собеседник. В приемной самого Кочеткова на звонок корреспондента не ответили. Кожевников к моменту публикации также был недоступен для комментариев. О назначении Кожевникова стало известно днем 23 июля. На позиции гендиректора он сменил Дениса Ярина — родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина. Два предыдущих гендиректора сейчас проходят обвиняемыми по уголовным делам. Новость по теме Экс-мэр Кургана нашел новую работу в Свердловской области В марте 2024-го Кожевников покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023 году — так же по протекции Кочеткова, как сообщало URA.RU. Объясняя то назначение, источники агентства говорили о планах Кочеткова установить контроль над несколькими крупными «Водоканалами» по всей стране и объединить их под эгидой одной управляющей компании, которая могла бы конкурировать с «Росводоканалом» Михаила Фридмана и «Российскими коммунальными системами» (РКС) Виктора Вексельберга. В апреле 2023 года Кочетков при поддержке губернатора Евгения Куйвашева вернул контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга в условиях сопротивления со стороны мэра Алексея Орлова. Прямо сейчас готовится передача предприятия в концессию. Кочетков — основной претендент на сделку, вокруг которой развернется одна из главных политико-экономических интриг второго полугодия 2024-го. Конкурентами Кочеткова в борьбе за важнейший актив считаются те же РКС и «Росводоканал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») берет под контроль первоуральский «Водоканал». По данным URA.RU, именно он пролоббировал назначение гендиректором предприятия экс-главы Кургана Павла Кожевникова. Источник агентства, близкий к региональной власти, утверждает, что в ближайшее время аналогичную интригу стоит ожидать в другом свердловском городе. «Кочетков получает контроль над „Водоканалом“ Первоуральска. Подготовительная работа ведется сейчас в Ревде (с 2020 года директором является Дмитрий Шуреков — прим. URA.RU)», — отметил собеседник. В приемной самого Кочеткова на звонок корреспондента не ответили. Кожевников к моменту публикации также был недоступен для комментариев. О назначении Кожевникова стало известно днем 23 июля. На позиции гендиректора он сменил Дениса Ярина — родственника главы свердловского минВЭСа Вячеслава Ярина. Два предыдущих гендиректора сейчас проходят обвиняемыми по уголовным делам. В марте 2024-го Кожевников покинул пост гендиректора астраханского «Водоканала», который занял в 2023 году — так же по протекции Кочеткова, как сообщало URA.RU. Объясняя то назначение, источники агентства говорили о планах Кочеткова установить контроль над несколькими крупными «Водоканалами» по всей стране и объединить их под эгидой одной управляющей компании, которая могла бы конкурировать с «Росводоканалом» Михаила Фридмана и «Российскими коммунальными системами» (РКС) Виктора Вексельберга. В апреле 2023 года Кочетков при поддержке губернатора Евгения Куйвашева вернул контроль над «Водоканалом» Екатеринбурга в условиях сопротивления со стороны мэра Алексея Орлова. Прямо сейчас готовится передача предприятия в концессию. Кочетков — основной претендент на сделку, вокруг которой развернется одна из главных политико-экономических интриг второго полугодия 2024-го. Конкурентами Кочеткова в борьбе за важнейший актив считаются те же РКС и «Росводоканал».