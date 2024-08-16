ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Войска взяли под контроль Сергеевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили населенные пункты Сергеевка, Лисничное и Ивановка в Донецкой народной республике. Информацию приводит Минобороны РФ и группировка «Север».
«Официально. ВС РФ освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка (ДНР)», — сообщили в группировке «Север».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.