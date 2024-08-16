ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

16 августа 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Войска взяли под контроль Сергеевку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили населенные пункты Сергеевка, Лисничное и Ивановка в Донецкой народной республике. Информацию приводит Минобороны РФ и группировка «Север». «Официально. ВС РФ освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка (ДНР)», — сообщили в группировке «Север». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Сергеевка, Лисничное и Ивановка в Донецкой народной республике. Информацию приводит Минобороны РФ и группировка «Север». «Официально. ВС РФ освободили населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка (ДНР)», — сообщили в группировке «Север».