Mash: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке с людьми

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ВСУ атаковали ТЦ в Донецке «Галактика», передает Mash (архивное фото) Фото:

Украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Предварительно сообщается, что двое человек погибли, 11 — пострадали. Об этом сообщает Mash.

«ВСУ обстреляли ТЦ „Галактика“ в Донецке. <…> Предварительно, двое человек погибли, 11 — пострадали», — передают авторы канала. Отмечается, что на момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Официально информацию об этом пока не подтверждали. Однако о происшествии рассказал один из очевидцев — волонтер Андрей Лысенко. Пока не известно, сколько всего человек пострадали. Сообщается также, что внутри находятся женщины и дети.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

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Украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Предварительно сообщается, что двое человек погибли, 11 — пострадали. Об этом сообщает Mash. «ВСУ обстреляли ТЦ „Галактика“ в Донецке. <…> Предварительно, двое человек погибли, 11 — пострадали», — передают авторы канала. Отмечается, что на момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Официально информацию об этом пока не подтверждали. Однако о происшествии рассказал один из очевидцев — волонтер Андрей Лысенко. Пока не известно, сколько всего человек пострадали. Сообщается также, что внутри находятся женщины и дети. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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