Mash: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке с людьми

Украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Предварительно сообщается, что двое человек погибли, 11 — пострадали. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ обстреляли ТЦ „Галактика“ в Донецке. <…> Предварительно, двое человек погибли, 11 — пострадали», — передают авторы канала. Отмечается, что на момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Официально информацию об этом пока не подтверждали. Однако о происшествии рассказал один из очевидцев — волонтер Андрей Лысенко. Пока не известно, сколько всего человек пострадали. Сообщается также, что внутри находятся женщины и дети.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
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