Mash: ВСУ атаковали торговый центр в Донецке с людьми

16 августа 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали ТЦ в Донецке «Галактика», передает Mash (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Предварительно сообщается, что двое человек погибли, 11 — пострадали. Об этом сообщает Mash. «ВСУ обстреляли ТЦ „Галактика“ в Донецке. <…> Предварительно, двое человек погибли, 11 — пострадали», — передают авторы канала. Отмечается, что на момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Официально информацию об этом пока не подтверждали. Однако о происшествии рассказал один из очевидцев — волонтер Андрей Лысенко. Пока не известно, сколько всего человек пострадали. Сообщается также, что внутри находятся женщины и дети. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. Предварительно сообщается, что двое человек погибли, 11 — пострадали. Об этом сообщает Mash. «ВСУ обстреляли ТЦ „Галактика“ в Донецке. <…> Предварительно, двое человек погибли, 11 — пострадали», — передают авторы канала. Отмечается, что на момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Официально информацию об этом пока не подтверждали. Однако о происшествии рассказал один из очевидцев — волонтер Андрей Лысенко. Пока не известно, сколько всего человек пострадали. Сообщается также, что внутри находятся женщины и дети. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.