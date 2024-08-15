Курганские власти не выплачивают пособия сокращенным сотрудникам госструктуры

16 августа 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Бывшие сотрудники курганской госорганизации не получили выплаты за два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшие сотрудники расформированного госучреждения Курганской области «Экофонд» не могут получить пособие за второй и третий месяцы после сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также эту информацию подтвердила одна из бывших сотрудниц организации. «20 июня был день увольнения. Нам выплатили выходное пособие за месяц вперед. После этого мы встали на учет центра занятости, чтобы получить выплату за второй и третий месяцы, но денег пока не получили», — рассказала URA.RU бывшая сотрудница «Экофонда» Надежда Рычкова. По ее словам, в такой ситуации оказались семь человек. Бывшие сотрудники подали заявления о получении выплат в областное управление охотхозяйства, которое является правопреемником «Экофонда». Собеседница URA.RU отметила, что во время подачи заявления им сказали ждать выплат, но спустя месяц в бухгалтерии ответили, что выплат не будет. Позже бывшие сотрудники неоднократно обращались в департамент гражданской защиты и охраны окружающей среды и природных ресурсов, но так и не получили выплат. Из-за этого сокращенные сотрудники собираются обратиться в прокуратуру. URA.RU обратилось с вопросами по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что из-за ликвидации «Экофонда» был сокращен 41 человек. Организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. Ее егеря охраняли 21 заказник в регионе. 15 егерей «Экофонда» перешли в новое управление. У департамента гражданской защиты уже есть негативный опыт судебных разбирательств с сотрудниками. Так уволенный инспектор Алексей Саночкин через суд добился возвращения на работу и выплаты 500 тысяч рублей за вынужденный прогул. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие сотрудники расформированного госучреждения Курганской области «Экофонд» не могут получить пособие за второй и третий месяцы после сокращения. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также эту информацию подтвердила одна из бывших сотрудниц организации. «20 июня был день увольнения. Нам выплатили выходное пособие за месяц вперед. После этого мы встали на учет центра занятости, чтобы получить выплату за второй и третий месяцы, но денег пока не получили», — рассказала URA.RU бывшая сотрудница «Экофонда» Надежда Рычкова. По ее словам, в такой ситуации оказались семь человек. Бывшие сотрудники подали заявления о получении выплат в областное управление охотхозяйства, которое является правопреемником «Экофонда». Собеседница URA.RU отметила, что во время подачи заявления им сказали ждать выплат, но спустя месяц в бухгалтерии ответили, что выплат не будет. Позже бывшие сотрудники неоднократно обращались в департамент гражданской защиты и охраны окружающей среды и природных ресурсов, но так и не получили выплат. Из-за этого сокращенные сотрудники собираются обратиться в прокуратуру. URA.RU обратилось с вопросами по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с другими ведомствами. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее стало известно, что из-за ликвидации «Экофонда» был сокращен 41 человек. Организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. Ее егеря охраняли 21 заказник в регионе. 15 егерей «Экофонда» перешли в новое управление. У департамента гражданской защиты уже есть негативный опыт судебных разбирательств с сотрудниками. Так уволенный инспектор Алексей Саночкин через суд добился возвращения на работу и выплаты 500 тысяч рублей за вынужденный прогул.