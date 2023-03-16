16 марта 2023

Курганские власти выплатят полмиллиона незаконно уволенному сотруднику

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Областной департамент обязали компенсировать вынужденный прогул и моральный ущерб Фото:

Представителей правительства Курганской области обязали выплатить более 500 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул инспектору Алексею Саночкину, которого ранее уволили. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с областным правительством.

«В Свердловском областном суде было апелляционное рассмотрение жалобы департамента гражданской защиты. В департаменте не были согласны с восстановлением Саночкина и с тем, что их обязали возместить ущерб. Областной суд оставил решение районного суда в силе. В итоге департамент обязали выплатить Саночкину более 500 тысяч рублей компенсации вынужденного прогула и морального вреда», — рассказал источник. Эту информацию URA.RU подтвердил и сам Саночкин.

Информация о процессе была размещена и на сайте суда. В ноябре стало известно, что суд обязал восстановить Саночкина в должности в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Также суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и обязал выплатить ему 240 тысяч рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тысяч рублей за моральный ущерб. Теперь эта сумма увеличилась почти в два раза.

Инспектор стал известен после проверки жестокой охоты на волков. На основании этой проверки в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова возбудили уголовное дело. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Он обжаловал это решение в суде.

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Представителей правительства Курганской области обязали выплатить более 500 тысяч рублей компенсации за вынужденный прогул инспектору Алексею Саночкину, которого ранее уволили. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с областным правительством. «В Свердловском областном суде было апелляционное рассмотрение жалобы департамента гражданской защиты. В департаменте не были согласны с восстановлением Саночкина и с тем, что их обязали возместить ущерб. Областной суд оставил решение районного суда в силе. В итоге департамент обязали выплатить Саночкину более 500 тысяч рублей компенсации вынужденного прогула и морального вреда», — рассказал источник. Эту информацию URA.RU подтвердил и сам Саночкин. Информация о процессе была размещена и на сайте суда. В ноябре стало известно, что суд обязал восстановить Саночкина в должности в департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Также суд отменил все приказы департамента о наложении на Саночкина дисциплинарных взысканий и обязал выплатить ему 240 тысяч рублей за десять месяцев вынужденного прогула и 50 тысяч рублей за моральный ущерб. Теперь эта сумма увеличилась почти в два раза. Инспектор стал известен после проверки жестокой охоты на волков. На основании этой проверки в отношении экс-депутата облдумы Дениса Хахалова возбудили уголовное дело. В июле 2021 года Саночкина уволили из областного департамента. Он обжаловал это решение в суде.
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