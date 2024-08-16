Оперслужбы: у горящего ТЦ в Донецке активизировались беспилотники ВСУ. Видео

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Возле горящего ТЦ в Донецке активизировались беспилотники (архивное фото)
Возле горящего ТЦ в Донецке активизировались беспилотники (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возле горящего в результате обстрела ВСУ ТЦ "Галактика" в Донецке активизировались украинские беспилотники. Об этом рассказали в оперативных службах ДНР. 

"БПЛА ВСУ активизировались вблизи горящего на западе Донецка торгового центра", — передает сообщение оперслужб ТАСС. 

Ранее стало известно, что украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Внутри находятся женщины и дети.

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Возле горящего в результате обстрела ВСУ ТЦ "Галактика" в Донецке активизировались украинские беспилотники. Об этом рассказали в оперативных службах ДНР.  "БПЛА ВСУ активизировались вблизи горящего на западе Донецка торгового центра", — передает сообщение оперслужб ТАСС.  Ранее стало известно, что украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Внутри находятся женщины и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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