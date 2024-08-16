Возле горящего ТЦ в Донецке активизировались беспилотники (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Возле горящего в результате обстрела ВСУ ТЦ "Галактика" в Донецке активизировались украинские беспилотники. Об этом рассказали в оперативных службах ДНР.
"БПЛА ВСУ активизировались вблизи горящего на западе Донецка торгового центра", — передает сообщение оперслужб ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские солдаты обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. По предварительным данным, в результате обстрела есть пострадавшие и погибшие. Внутри находятся женщины и дети.
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