Появились первые подробности о погибших в ТЦ «Галактика» в Донецке

По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в городе Донецке (ДНР) есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили оперативные службы ДНР.
«Погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, есть после обстрела крупного торгового центра „Галактика“ на западе Донецка», — заявили в ТАСС со ссылкой на оперслужбы республики. Ранее стало известно, что во время прилета ракет со стороны Украины, в ТЦ начался пожар. Неизвестно, сколько человек пострадали. Внутри находятся женщины и дети. О случившемся рассказал очевидец Андрей Лысенко.
Всего внутри «Галактики» находилось около 100 челочек. Подъезд к ТЦ и оказание помощи пострадавшим было невозможно из-за того, что район простреливался со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Ридус».
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