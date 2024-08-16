Появились первые подробности о погибших в ТЦ «Галактика» в Донецке

16 августа 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Обстрел ВСУ по ТЦ «Галактика» привел к жертвам, сообщают оперслужбы ДНР (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в городе Донецке (ДНР) есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили оперативные службы ДНР. «Погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, есть после обстрела крупного торгового центра „Галактика“ на западе Донецка», — заявили в ТАСС со ссылкой на оперслужбы республики. Ранее стало известно, что во время прилета ракет со стороны Украины, в ТЦ начался пожар. Неизвестно, сколько человек пострадали. Внутри находятся женщины и дети. О случившемся рассказал очевидец Андрей Лысенко. Всего внутри «Галактики» находилось около 100 челочек. Подъезд к ТЦ и оказание помощи пострадавшим было невозможно из-за того, что район простреливался со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По предварительным данным, в результате обстрела ВСУ ТЦ «Галактика» в городе Донецке (ДНР) есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщили оперативные службы ДНР. «Погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, есть после обстрела крупного торгового центра „Галактика“ на западе Донецка», — заявили в ТАСС со ссылкой на оперслужбы республики. Ранее стало известно, что во время прилета ракет со стороны Украины, в ТЦ начался пожар. Неизвестно, сколько человек пострадали. Внутри находятся женщины и дети. О случившемся рассказал очевидец Андрей Лысенко. Всего внутри «Галактики» находилось около 100 челочек. Подъезд к ТЦ и оказание помощи пострадавшим было невозможно из-за того, что район простреливался со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Ридус».