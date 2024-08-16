ХК «Зауралье» представил трех новичков — двух защитников и форварда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» пополнился тремя молодыми игроками «Сибири» из Новосибирска, которая выступает в КХЛ. Новичками стали защитники Алексей Варенник, Александр Лукин и форвард Егор Клесов. Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба.

«Приветствуем очередных новичков — защитники Алексей Варенник, Александр Лукин и нападающий Егор Клесов командированы в „Зауралье“ из новосибирской „Сибири“», — сообщается в telegram-канале команды. Новички присоединятся на турнире в Перми, который откроется 17 августа.

В чемпионате КХЛ 22-летний защитник Алексей Варенник провел пять матчей за ХК «Сибирь». Большую часть прошлого сезона Варенник отыграл в новокузнецком «Металлурге». В ВХЛ на его счету 32 матча и 8 (2+6) очков.

Другой защитник Александр Лукин является воспитанником школы подмосковного «Витязя». Два сезона 20-летний игрок провел в Северной Америке, выступая за канадский North Bay Battalion. За границей он сыграл 150 матчей и заработал 19 (6+13) очков. Перед прошлым сезоном вернулся в Россию и успел провести за ХК «Сибирь» восемь матчей. 19-летний нападающий Егор Клесов пока выступал только за юношеские и молодежные команды в системе «Сибири». Последние два сезона он провел за «Сибирских снайперов» в МХЛ. На его счету 104 матча и 64 (31+33) очка.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХК «Зауралье» перешел форвард омского «Авангарда» Егор Круженков. Нападающий заключил с курганской командой контракт на один сезон.

ХК «Зауралье» пополнился двумя защитниками и нападающим из ХК «Сибири» ХК «Зауралье»