Курганский ХК «Зауралье» примет участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Пермского края. Соперниками станут «Горняк-УГМК», «Молот» и «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба.
«17 августа стартует предсезонный турнир на Кубок губернатора Пермского края. ХК „Зауралье“ сыграет с „Горняком-УГМК“, „Молотом“ и „Рубином“», — сообщается в telegram-канале команды.
Первый матч ХК «Зауралье» встретится со свердловским ХК «Горняк-УГМК» 17 августа. На следующий день курганские хоккеисты проверят на прочность хозяев турнира — пермский «Молот». В заключительный день пройдет игра с «Рубином» из Тюмени.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел турнир памяти Парышева. Победителем мемориала стал челябинский «Челмет». Вторыми стали хоккеисты «Горняка-УГМК», третьими — тюменский «Рубин». Хозяева турнира оказались на четвертом месте.
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