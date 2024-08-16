Курганский ХК «Зауралье» поборется за Кубок главы Пермского края. Фото

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
ХК «Зауралье» сыграет на турнире в Перми Фото:
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Курганский ХК «Зауралье» примет участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Пермского края. Соперниками станут «Горняк-УГМК», «Молот» и «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба.

«17 августа стартует предсезонный турнир на Кубок губернатора Пермского края. ХК „Зауралье“ сыграет с „Горняком-УГМК“, „Молотом“ и „Рубином“», — сообщается в telegram-канале команды.

Первый матч ХК «Зауралье» встретится со свердловским ХК «Горняк-УГМК» 17 августа. На следующий день курганские хоккеисты проверят на прочность хозяев турнира — пермский «Молот». В заключительный день пройдет игра с «Рубином» из Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел турнир памяти Парышева. Победителем мемориала стал челябинский «Челмет». Вторыми стали хоккеисты «Горняка-УГМК», третьими — тюменский «Рубин». Хозяева турнира оказались на четвертом месте.

ХК «Зауралье» выступит на турнире в Перми
ХК «Зауралье» выступит на турнире в Перми
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Курганский ХК «Зауралье» примет участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Пермского края. Соперниками станут «Горняк-УГМК», «Молот» и «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба. «17 августа стартует предсезонный турнир на Кубок губернатора Пермского края. ХК „Зауралье“ сыграет с „Горняком-УГМК“, „Молотом“ и „Рубином“», — сообщается в telegram-канале команды. Первый матч ХК «Зауралье» встретится со свердловским ХК «Горняк-УГМК» 17 августа. На следующий день курганские хоккеисты проверят на прочность хозяев турнира — пермский «Молот». В заключительный день пройдет игра с «Рубином» из Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел турнир памяти Парышева. Победителем мемориала стал челябинский «Челмет». Вторыми стали хоккеисты «Горняка-УГМК», третьими — тюменский «Рубин». Хозяева турнира оказались на четвертом месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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