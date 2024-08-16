Курганский ХК «Зауралье» поборется за Кубок главы Пермского края. Фото

16 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» сыграет на турнире в Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Курганский ХК «Зауралье» примет участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Пермского края. Соперниками станут «Горняк-УГМК», «Молот» и «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба. «17 августа стартует предсезонный турнир на Кубок губернатора Пермского края. ХК „Зауралье“ сыграет с „Горняком-УГМК“, „Молотом“ и „Рубином“», — сообщается в telegram-канале команды. Первый матч ХК «Зауралье» встретится со свердловским ХК «Горняк-УГМК» 17 августа. На следующий день курганские хоккеисты проверят на прочность хозяев турнира — пермский «Молот». В заключительный день пройдет игра с «Рубином» из Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел турнир памяти Парышева. Победителем мемориала стал челябинский «Челмет». Вторыми стали хоккеисты «Горняка-УГМК», третьими — тюменский «Рубин». Хозяева турнира оказались на четвертом месте. ХК «Зауралье» выступит на турнире в Перми ХК «Зауралье» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский ХК «Зауралье» примет участие в предсезонном турнире на Кубок губернатора Пермского края. Соперниками станут «Горняк-УГМК», «Молот» и «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба курганского клуба. «17 августа стартует предсезонный турнир на Кубок губернатора Пермского края. ХК „Зауралье“ сыграет с „Горняком-УГМК“, „Молотом“ и „Рубином“», — сообщается в telegram-канале команды. Первый матч ХК «Зауралье» встретится со свердловским ХК «Горняк-УГМК» 17 августа. На следующий день курганские хоккеисты проверят на прочность хозяев турнира — пермский «Молот». В заключительный день пройдет игра с «Рубином» из Тюмени. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прошел турнир памяти Парышева. Победителем мемориала стал челябинский «Челмет». Вторыми стали хоккеисты «Горняка-УГМК», третьими — тюменский «Рубин». Хозяева турнира оказались на четвертом месте.