В Екатеринбурге 16 августа на улице 8 Марта силовики жестко задержали неизвестного мужчину. Его связывают с группой, которую накрыли возле отеля «Визави» на Татищева вечером в этот же день. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU.
«Мероприятия на 8 Марта и на Татищева являются одной операцией. Работали одни одни и те же силовики [ФСБ, ОБОП главка полиции, бойцы СОБР, Росгвардия]», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что по поимке предполагаемых бандитов дежурили сотрудники Госавтоинспекции на случай, если они попытаются сбежать.
Силовую операцию на Татищева провели прямо перед входом в отель. У задержанных изъяли предметы, похожие на оружие. На данный момент сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них, комментировали в полиции.
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