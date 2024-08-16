В Екатеринбурге провели два жестких задержания на глазах у прохожих. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, эти силовые операции связаны между собой Фото:

В Екатеринбурге 16 августа на улице 8 Марта силовики жестко задержали неизвестного мужчину. Его связывают с группой, которую накрыли возле отеля «Визави» на Татищева вечером в этот же день. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU.

«Мероприятия на 8 Марта и на Татищева являются одной операцией. Работали одни одни и те же силовики [ФСБ, ОБОП главка полиции, бойцы СОБР, Росгвардия]», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что по поимке предполагаемых бандитов дежурили сотрудники Госавтоинспекции на случай, если они попытаются сбежать.

Силовую операцию на Татищева провели прямо перед входом в отель. У задержанных изъяли предметы, похожие на оружие. На данный момент сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них, комментировали в полиции.

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В Екатеринбурге 16 августа на улице 8 Марта силовики жестко задержали неизвестного мужчину. Его связывают с группой, которую накрыли возле отеля «Визави» на Татищева вечером в этот же день. Об этом рассказал осведомленный источник URA.RU. «Мероприятия на 8 Марта и на Татищева являются одной операцией. Работали одни одни и те же силовики [ФСБ, ОБОП главка полиции, бойцы СОБР, Росгвардия]», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что по поимке предполагаемых бандитов дежурили сотрудники Госавтоинспекции на случай, если они попытаются сбежать. Силовую операцию на Татищева провели прямо перед входом в отель. У задержанных изъяли предметы, похожие на оружие. На данный момент сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них, комментировали в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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