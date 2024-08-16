Ракета ВСУ ударила по торговому центру в Донецке: главное об СВО к вечеру 16 августа

Украинские военные ударили по ТЦ «Галактика» в Донецке. В результате погибли и пострадали люди, а возле здания активизировались беспилотники. Главное об СВО к вечеру 16 августа — в материале URA.RU.
Атака на ТЦ «Галактика» в Донецке
ВСУ обстреляли ТЦ «Галактика» в Донецке. На момент вражеского прилета в помещении начался пожар. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ранены семь жителей города, включая одного подростка. При этом некоторые люди остались внутри здания.
Площадь пожара составила более 10 тысяч квадратных метров. После атаки возле горящего торгового центра активизировались украинские беспилотники, доложили в оперативных службах ДНР.
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