Российские войска истощают военные ресурсы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России.
«На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок», — сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. В ходе операции в Курской области в четверг, по словам генерал-майора, прошла зачистка населенного пункта Мартыновка, и в настоящее время продолжается зачистка других территорий в Суджанском районе.
Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова»»» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он также добавил, что удалось подбить пять единиц украинской бронетехники, два грузовика, один танк и один дрон, пишет RT.
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