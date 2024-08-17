Командир «Ахмата» заявил об истощении ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ истощают ресурсы ВСУ в Курской области, заявил Апти Алаудинов
ВС РФ истощают ресурсы ВСУ в Курской области, заявил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские войска истощают военные ресурсы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России.

«На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок», — сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. В ходе операции в Курской области в четверг, по словам генерал-майора, прошла зачистка населенного пункта Мартыновка, и в настоящее время продолжается зачистка других территорий в Суджанском районе.

Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова»»» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он также добавил, что удалось подбить пять единиц украинской бронетехники, два грузовика, один танк и один дрон, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска истощают военные ресурсы ВСУ в Курской области. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России. «На данный момент любой участок, где появляется техника противника, ее мы выжигаем, уничтожаем противника и потихоньку истощаем резервы противника, которые забрасываются на наш участок», — сказал Алаудинов в разговоре с РИА Новости. В ходе операции в Курской области в четверг, по словам генерал-майора, прошла зачистка населенного пункта Мартыновка, и в настоящее время продолжается зачистка других территорий в Суджанском районе. Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова»»» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Он также добавил, что удалось подбить пять единиц украинской бронетехники, два грузовика, один танк и один дрон, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...