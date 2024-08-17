В мире Украина ВС РФ уничтожили четыре военных самолета Украины 17 августа 2024 в 15:31 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожила на аэродромах ВСУ бомбардировщик и три вертолета Украины Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon Российская армия атаковала аэродромы ВСУ и уничтожила бомбардировщик Су-24 и три вертолета: два Ми-8 и один Ми-17. Об этом сообщило Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram -канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российская армия атаковала аэродромы ВСУ и уничтожила бомбардировщик Су-24 и три вертолета: два Ми-8 и один Ми-17. Об этом сообщило Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям