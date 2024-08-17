ВС РФ уничтожили четыре военных самолета Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, вертолет, ми-8, всу,  stock
ВС РФ уничтожила на аэродромах ВСУ бомбардировщик и три вертолета Украины Фото:

Российская армия атаковала аэродромы ВСУ и уничтожила бомбардировщик Су-24 и три вертолета: два Ми-8 и один Ми-17. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале.

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Российская армия атаковала аэродромы ВСУ и уничтожила бомбардировщик Су-24 и три вертолета: два Ми-8 и один Ми-17. Об этом сообщило Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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