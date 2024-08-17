ВС РФ уничтожили четыре военных самолета Украины

ВС РФ уничтожила на аэродромах ВСУ бомбардировщик и три вертолета Украины
Российская армия атаковала аэродромы ВСУ и уничтожила бомбардировщик Су-24 и три вертолета: два Ми-8 и один Ми-17. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили на аэродромах фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета Воздушных сил Украины, в том числе два Ми-8 и Ми-17», — заявило Минобороны РФ в официальном
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.