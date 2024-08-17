Mash: ВСУ пытаются использовать жителей Курской области как живой щит

Украинские войска планируют использовать местных жителей Курской области как живой щит, расставив мины, чтобы они не смогли эвакуироваться. Такое мнение публикуют в telegram-каналах.
«ВСУ завалили минами окрестности вдоль временно занятых ими населенных пунктов Курской области, чтобы местные не смогли эвакуироваться и боевики могли использовать их как живой щит», — говорится в сообщении telegram-канала Mash.
Отмечается, что украинские военные заминировали поля и дороги во многих населенных пунктах на линии соприкосновения с ВС РФ, оставив коридоры для безопасного отвода войск. Они планируют использовать жителей как живой щит, считают в канале.
ВСУ использовали подобную тактику при обороне Авдеевки, Бахмута и Харьковской области. О такой практике украинских военных рассказывал боец ЧВК «Вагнер». По его словам, украинские силы в Бахмуте (Артемовске) использовали мирное население в качестве живого щита и ставили на пути наступающих российских военных заслоны из плохо подготовленных бойцов.
Ранее в МЧС России заявили, что более 10 тысяч жителей Курской области размещены в 153 пунктах временного размещения в 19 российских регионах. При этом в готовности находится более 480 ПВР вместимостью свыше 38 тысяч человек, передает RT. Врио губернатора региона Алексей Смирнов отмечал, что эвакуация в приграничных районах идет круглосуточно, сообщала «Национальная служба новостей».
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