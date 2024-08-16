Во второй раз екатеринбуржцы смогли лично увидеть вручение короны победительнице: формат проведения конкурса красоты на широкую публику продолжили и после 300-летия города. Как выбирали «Мисс Екатеринбург» в 2024 году — в репортаже URA.RU.
За корону и путевку на Мальдивы боролись 13 девушек. На конкурс отбор был строгий: девушки должны были быть ростом от 170 см, возрастом от 18 до 25 лет, без татуировок и фотосъемок топлес или в нижнем белье в портфолио.
В финале конкурсантки рассказали о себе, показали хореографическое шоу и провели поэтическое вступление. С помощью этих представлений участницы продемонстрировали не только свою красоту, но и обаяние, ум и харизму.
Если в прошлом году за ход конкурса красоты отвечал шоумен Дмитрий Хрусталев, то на сей раз организаторы от звездных ведущих отказались. Осталось лишь неизменным дефиле под песни звезды — на смену группе «Бандерос» пришла экс-солистка Serebro Ольга Серябкина.
В итоге «Мисс Екатеринбург-2024» стала 19-летняя студентка и модель Алена Козлова. Корону ей вручила 22-летняя победительница прошлого года Александра Кузнецова, которая в юбилейный год получила двухкомнатную квартиру евроформата в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!