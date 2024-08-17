В Курской области заявили, что разрушенный мост через Сейм не мешает эвакуации

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Разрушенный мост не мешает эвакуации граждан в Курской области, заявил Павел Золотарев (архивное фото)
Разрушенный мост не мешает эвакуации граждан в Курской области, заявил Павел Золотарев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Эвакуация жителей из Глушковского района Курской области продолжается несмотря на разрушенный украинскими силами мост через реку Сейм. Об этом рассказал глава Глушковского района Павел Золотарев.

«Ухудшилась возможность [вывоза] — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — приводит слова Золотарева ТАСС. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, как обрушение моста из-за атак ВСУ повлияло на обстановку с эвакуацией. Золотарев подчеркнул, что местных жителей по-прежнему удается эвакуировать. 

Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силы уничтожили мост, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей.

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Эвакуация жителей из Глушковского района Курской области продолжается несмотря на разрушенный украинскими силами мост через реку Сейм. Об этом рассказал глава Глушковского района Павел Золотарев. «Ухудшилась возможность [вывоза] — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — приводит слова Золотарева ТАСС. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, как обрушение моста из-за атак ВСУ повлияло на обстановку с эвакуацией. Золотарев подчеркнул, что местных жителей по-прежнему удается эвакуировать.  Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силы уничтожили мост, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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