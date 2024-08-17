В Курской области заявили, что разрушенный мост через Сейм не мешает эвакуации

Эвакуация жителей из Глушковского района Курской области продолжается несмотря на разрушенный украинскими силами мост через реку Сейм. Об этом рассказал глава Глушковского района Павел Золотарев.
«Ухудшилась возможность [вывоза] — моста же нет, но у нас есть другие варианты по эвакуации жителей, которые хотят выехать», — приводит слова Золотарева ТАСС. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о том, как обрушение моста из-за атак ВСУ повлияло на обстановку с эвакуацией. Золотарев подчеркнул, что местных жителей по-прежнему удается эвакуировать.
Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силы уничтожили мост, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей.
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