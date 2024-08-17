В МАГАТЭ раскрыли, по какому объекту ВСУ планировали ударить на Запорожской АЭС

ВСУ планировали ударить беспилотником по пруду-охладителю и линии электропередачи на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Атака дрона на ЗАЭС произошла недалеко от пруда-охладителя. И линии электропередачи „Днепровская“, — рассказали в агентстве, передает ТАСС. В МАГАТЭ также заявили, что ситуация с ядерной безопасностью после атаки ухудшилась.
Ранее военкор Марат Хайруллин заявил о подготовке провокаций со стороны ВСУ под Курском и в Запорожской области. Он передал, что Украина готовит взрыв «грязной бомбы», чтобы обвинить в эскалации Россию.
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