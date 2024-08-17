В МАГАТЭ раскрыли, по какому объекту ВСУ планировали ударить на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ВСУ планировали ударить по пруду-охладителю на ЗАЭС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в связи ядерной безопасностью ухудшилась
Обстановка в связи ядерной безопасностью ухудшилась Фото:

ВСУ планировали ударить беспилотником по пруду-охладителю и линии электропередачи на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Атака дрона на ЗАЭС произошла недалеко от пруда-охладителя. И линии электропередачи „Днепровская“, — рассказали в агентстве, передает ТАСС. В МАГАТЭ также заявили, что ситуация с ядерной безопасностью после атаки ухудшилась.

Ранее военкор Марат Хайруллин заявил о подготовке провокаций со стороны ВСУ под Курском и в Запорожской области. Он передал, что Украина готовит взрыв «грязной бомбы», чтобы обвинить в эскалации Россию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ планировали ударить беспилотником по пруду-охладителю и линии электропередачи на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). «Атака дрона на ЗАЭС произошла недалеко от пруда-охладителя. И линии электропередачи „Днепровская“, — рассказали в агентстве, передает ТАСС. В МАГАТЭ также заявили, что ситуация с ядерной безопасностью после атаки ухудшилась. Ранее военкор Марат Хайруллин заявил о подготовке провокаций со стороны ВСУ под Курском и в Запорожской области. Он передал, что Украина готовит взрыв «грязной бомбы», чтобы обвинить в эскалации Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...