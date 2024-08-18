ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Видео с допросом украинских боевиков опубликовал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Сам допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Бандеровцы, грузившие и забивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — сообщил Рогов. Он отметил, что у пленных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики ВСУ погружают гражданских и срочников на машины на окраине Суджи.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово капитулируют в Курской области после инцидента 6 августа. Согласно заявлению Алаудинова, подобные случаи стали частыми по всем направлениям приграничной зоны, передает RT.
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