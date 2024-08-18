Рогов: похищавшего мирных жителей в Курской области бойца ВСУ поймали. Видео

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ВС РФ за 17 августа взяли в плен 24 бойца ВСУ, заявил глава Чечни Кадыров
ВС РФ за 17 августа взяли в плен 24 бойца ВСУ, заявил глава Чечни Кадыров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Видео с допросом украинских боевиков опубликовал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Сам допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов.

«Бандеровцы, грузившие и забивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — сообщил Рогов. Он отметил, что у пленных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики ВСУ погружают гражданских и срочников на машины на окраине Суджи.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово капитулируют в Курской области после инцидента 6 августа. Согласно заявлению Алаудинова, подобные случаи стали частыми по всем направлениям приграничной зоны, передает RT.

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ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Видео с допросом украинских боевиков опубликовал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. Сам допрос вел заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. «Бандеровцы, грузившие и забивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — сообщил Рогов. Он отметил, что у пленных также изъяли кадры с экшен-камер, на которых видно, как боевики ВСУ погружают гражданских и срочников на машины на окраине Суджи. Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово капитулируют в Курской области после инцидента 6 августа. Согласно заявлению Алаудинова, подобные случаи стали частыми по всем направлениям приграничной зоны, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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