Суд арестовал счета главы склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв

Арестованы счета и имущество обвиняемого по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде, произошедшего в августе 2023 года. Это следует из судебных материалов.
«Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого», — заявлено в документах. Информацию об этом передает РИА Новости. Отмечается, что Басманный суд Москвы арестовал автомобиль, квартиру, загородный участок, акции предприятия и 14 счетов в банках.
Утром 9 августа 2023 года произошел взрыв в Сергиевом Посаде Московской области. По первоначальным данным властей инцидент произошел на арендованном частной компанией складе пиротехники. За медицинской помощью обратились пятьдесят шесть человек. Согласно последним сведениям, число погибших возросло до девяти лиц при более чем 100 раненых.
В результате взрыва было повреждено свыше тысячи жилых помещений, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости организаций и индивидуальных предпринимателей, передает RT. Потерпевшими признано 13 человек, подавших гражданские иски, пишет «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.